El liderazgo televisivo cambió de cadena durante el último tramo de 2021, motivado en gran parte por la progresiva pérdida de audiencia del hasta entonces titán 'Sálvame'. Desde aquellos tiempos, especiales sobre Rocío Jurado, la reconversión de su primer tramo en el 'Lemon Tea' y hasta la vuelta del espíritu de 'La caja deluxe' han sido algunas estrategias que la cadena ha implementado en vano. Precisamente, Jorge Javier Vázquez no tuvo más remedio que asumirlo y aceptar el declive, a la par que sacaba los colores a María Patiño.

Jorge Javier Vázquez y María Patiño, en 'Sálvame naranja'

El mes de marzo no comenzó con grandes noticias para el formato vespertino de Telecinco, promediando un 12,5% de share y 1.238.857 espectadores hasta el día 9 de marzo. Mientras tanto, 'Tierra amarga' (16,7% y 1.613.857) permanece enrocada en el liderazgo diario. Vázquez, consciente de lo que estaba ocurriendo, abroncó a Patiño mientras ella interpelaba directamente a una señora del público, pues digno de mención es que se encontraba cocinando una tortilla: "Ustedes saben hacer de todo, ¿no? Por lo que veo...", exclamaba. "¡No seas insolente con el público!", le reprochaba el presentador a modo de respuesta.

No obstante, la conductora de 'Socialité' vio conveniente excusarse: "¡Hombre, claro. Es que me están riñendo!", sentenció. Fue en ese momento cuando Jorge Javier tomó la palabra mientras asumía la derrota diaria de su programa: "Mira, María. En otra época, podíamos ser incluso impertinentes con el público. Pero, con el que nos queda, vamos a resguardarlo", aseveró. En ese instante, el rostro de Patiño lo decía todo, apretando los labios y conteniendo una sonrisa. Mientras tanto, las gradas se caían en aplausos y Lydia Lozano no aguantaba las carcajadas.

Entre huevos y patatas, pullas curiosas

El revuelo era generalizado en todo el plató y, mientras proseguían con el cocinado por el Día Mundial de la Tortilla, el presentador reiteró su consejo: "¡Escucha, no vamos a ser pocos y encima los vamos a echar!". Cabe destacar que el formato de La fábrica de la tele recuperó esa cocina que tantos momentazos regaló a los espectadores, poniendo a diferentes parejas de colaboradores a batir huevos y freír patatas.