La reportera Clarissa Ward y el equipo de CNN abandonan Afganistán por la amenaza talibán

Clarissa Ward, corresponsal internacional de CNN en Kabul, y el resto del equipo que la acompaña vuelven a convertirse en noticia. Desde que la reportera se viralizó en redes sociales por una fotografía comparativa donde aparecía con hiyab y sin él, Ward se volvió un referente informativo de la situación que se vivía en Afganistán. Tal es su afán por recopilar testimonios, que la periodista y sus compañeros acabaron siendo amenazados por los talibanes en las inmediaciones del aeropuerto afgano.

Clarissa Ward, reportera de CNN en Afganistán

Tras aquel terrorífico episodio donde fueron encañonados por los talibanes, la periodista abandonaba el país junto a su equipo y otras 300 personas que eran evacuadas gracias a la intervención de la fuerza aérea americana que les trasladaba hasta Doha, la capital de Catar. Así lo ha comunicado ella misma a través de su perfil de Twitter, posteando incluso una fotografía del avión con el que han sido trasladados a la ciudad del golfo Pérsico.

"El vuelo en el que se suponía que íbamos a subir, acaba de ser retirado. Va a ser una noche larga aquí, especialmente para aquellos con los que estamos hablando y que han estado aquí desde ayer por la noche. Una mujer me acaba de pedir una manta, así que le he dado mi bufanda", escribía la valiente reportera. "Acabo de aterrizar en Doha con el equipo y casi 300 evacuados afganos", anunciaba Clarissa Ward, tras postear una fotografía de la avión por dentro.

The fourth bird we were supposed to get on just got pulled. Going to be a long night here, especially for those we are talking to who have been here since yesterday evening. A woman just asked me for a blanket so I gave her my scarf. — Clarissa Ward (@clarissaward) August 20, 2021

On our flight and getting ready for takeoff pic.twitter.com/bGaYREsbxT — Clarissa Ward (@clarissaward) August 20, 2021

Just landed in Doha with the team and nearly 300 Afghan evacuees. Huge thanks to all of you for your support and concern, to the US Air Force for flying us out and to Qatar for welcoming us. We are the lucky ones. — Clarissa Ward (@clarissaward) August 21, 2021

Muy agradecida

"Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y preocupación, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por ayudarnos a volar y a Catar por darnos la bienvenida. Somos los afortunados", confesaba la periodista de CNN, agradeciendo el poder haber sido evacuada de Afganistán hasta Doha tras la peligrosa amenaza que sufrió días atrás por parte de talibanes armados.