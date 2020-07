El fetiche sexual de María Patiño: "Me gusta comer los pies"

Este miércoles 1 de julio, Anabel Pantoja explicó en 'Sálvame' cómo fue su vuelta a Sevilla tras la pandemia del coronavirus y como suele ser habitual en el programa, ese tema derivó en otra conversación, en este caso respecto a un futuro embarazo de la sobrina de Isabel Pantoja. Mientras que esta negó que quisiese quedarse embarazada a corto plazo, Jorge Javier Vázquez no dudó entonces en preguntarle qué es lo que más le gusta comer de un hombre; una cuestión que tuvo una respuesta instantánea por parte de María Patiño y es que la periodista se adelantó y decidió responder a la duda del catalán.

María Patiño en 'Sálvame'

"A mí los pies", afirmó esta, dejando totalmente impactados a todos los colaboradores y también al presentador. Vázquez se mostró sorprendido por la respuesta de su amiga: "¿De verdad?". No te pega nada eso con lo escrupulosa que tú eres, nunca lo hubiera dicho de ti. Si no te gusta una croqueta, no comes nada". Fue entonces cuando la presentadora de 'Socialité' dejó claro que mientras que con la comida sí tiene muchos problemas ya que hay una gran variedad de alimentos que no le gustan, eso no sucede en el tema del sexo, del que se había pronunciado muy poco hasta ahora.

"No se los como a cualquiera"

"Ahí no soy nada escrupulosa", siguió explicando esta para después seguir dando detalles de este curioso fetiche sexual. "Me gusta chupar los pies, lamerlos (...) pero no a cualquiera. Nunca voy chupando los pies a la gente", siguió diciendo la andaluza, despertando así la carcajada de todos sus compañeros, que no daban crédito a lo que estaban escuchando por su boca. "De lo otro como de todo", sentenció Patiño, dejando claro que mientras que en los restaurantes sí le cuesta elegir plato, en la cama no tiene problema en probar, comer y chupar.

Pero el tema no quedó ahí y es que Vázquez, completamente fascinado por la erótica confesión de su compañera, quiso saber algo más sobre este fetiche. "¿Te gusta que te lo hagan o lo sueles tú?". Esta no dudó en seguir respondiendo respecto a este erótico asunto y dejó claro que "me gusta chupar a mí" y le recordó a su compañero que "todavía hay cosas que tienes que descubrir de mí", una afirmación que sin duda Vázquez confirmó, ya que siendo tan amigos todavía no conocía este fetiche sexual de la andaluza.