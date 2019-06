Risas y burlas en 'Sábado deluxe' por la dentadura provisional de Yola Berrocal: "¿Te impide la felación?"

La carrera profesional de Yola Berrocal es muy extensa y variada. Tan variada que incluso en 'Sábado deluxe', tildan a Berrocal como "mocatriz", es decir, modelo, cantante y actriz. Ahora, la que fue ganadora de 'Hotel Glam' en 2003, añade un nuevo oficio a su recorrido: atleta. Y es que la colaboradora de televisión se presentó a una dura carrera de obstáculos donde obtuvo la cuarta posición.

Yola Berrocal en 'Sábado deluxe'

Se trata nada más y nada menos que del famoso campeonato Farinato de Cuenca, donde Yola Berrocal ha demostrado toda su agilidad y fuerza física. Es por esta razón que Berrocal visitaba el plató regentado por Jorge Javier Vázquez, para hablar de su experiencia y preparación para la prueba. Aun así, nada más sentarse en el plató, otro tema se convirtió en el hilo conductor de la entrevista: sus dientes.

"Te noto rara", dijo el presentador de 'Sábado deluxe'. "Me estoy arreglando la boca y ahora mismo llevo unos provisionales y por eso hablo así. Me los van a dejar muy bien", explicaba Yola Berrocal, justificando el porqué quizás los colaboradores notaban rara su forma de hablar. Los colaboradores presentes, en especial Lydia Lozano, Belén Rodríguez y Víctor Sandoval, no podían aguantarse la risa al ver la sonrisa de Yola Berrocal.

Fuera de lugar

Las risas de sus compañeros no fueron lo que más molestó a Yola Berrocal, sino una pregunta de Jimmy Giménez-Arnau que dejó totalmente descolocada a la invitada. "Eso de la boca, sin tornillos... ¿Te impide la felación?", soltaba el colaborador, sin obtener una respuesta por parte de Yola Berrocal, quien quería reconducir a toda costa la entrevista. "¡Pero bueno! Voy a hablar sobre la carrera", pedía ella.