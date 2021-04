El miércoles 21 de abril, Rocío Carrasco acudió a Telecinco para resolver aquellas dudas que habían surgido de sus declaraciones a lo largo de los siete primeros episodios de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Una cita en la que la madrileña acabó hablando de la agresión que sufrió a manos de su hija años atrás, y por la que Rocío Flores fue condenada, aunque no dudó en defender la inocencia de su hija a pesar de lo sucedido.

Rocío Carrasco habla de la agresión que sufrió a manos de su hija, Rocío Flores

Al comienzo del encuentro con Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, Carrasco rememoró la fecha del 27 de julio de 2012, la última vez que vio cara a cara a su hija. Un día sobre el que tuvo oportunidad de hablar en plató, donde recordó que "Rocío me agrede y yo termino en un hospital". "Es algo que se sabe, se ha sabido públicamente, pero yo quiero decir una cosa. Lo digo en el documental, pero como todavía no se ha visto, lo digo hoy: Rocío llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima. Ha sido víctima más vulnerable que yo", defendió la madrileña, para después insistir en que "quiero que quede claro. Quiero pedir públicamente a las personas que la atacan por lo que hizo en ese momento, que no lo hagan". "Ella no tiene la culpa. La tiene otra persona, responsable de que ella actuase de esa forma. Su padre", manifestó Rocío, sin dudar, antes de señalar que "de eso no nos podemos olvidar".

"Ni la denuncié ni denunciaría nunca a mi hija. Primero, porque como acabo de decir, es una víctima de su padre. Y, en segundo lugar, porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida", argumentó Carrasco, dado que "la maternidad ha sido lo más maravilloso que me ha podido pasar". "Siempre la he querido proteger. Siempre he considerado que la persona que estaba cometiendo ese acto no era ella. A mí me estaba dando una paliza otra persona", explicó la madrileña, tras lo cual reconoció haber sentido "pánico por lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder". "Pasan cosas que a mí me hacen ver lo que viene después. Y eso es lo que a mí me da auténtico pánico. Ver que a ella se la ha llevado a ese punto", relató Rocío, sin dar más detalles, dado que todo se recogía en el episodio ocho de la docuserie. Carrasco admitió que "no tuve más remedio" que relatar lo sucedido ante el juez. "Sé que se han filtrado audios de mi declaración ante la jueza. Tuve que relatarlo dos veces: cuando se me imputa un delito de maltrato continuado, porque a mí sí que me denuncia", recordó la madrileña, quien desveló que fue denunciada por su hija "el mismo día" en el que recibió la paliza.

"Hay detalles que se van a omitir"

Documento en el que se recoge la agresión contra Rocío Carrasco

"Mi hija me pega, se monta en un coche, saca un móvil y habla con su padre", relató Carrasco, quien desveló que "el chófer" de dicho vehículo fue quien contó lo que la joven Flores le habría contado a Antonio David: "papá, ya está hecho". "De ahí se fue al colegio y del colegio fueron a buscarla unos amigos de su padre, para después ir con él a la Guardia Civil y denunciarme", prosiguió Rocío. Por entonces, la madrileña se habría negado a "declarar en contra de ella, porque tendría que contar la realidad y no quiero denunciarla", incluso cuando la denuncia se presentó en su contra mientras ella estaba en el hospital, donde pasó "cinco o seis horas en observación". "¿En ningún momento se preocupó por tu estado?", preguntó Jorge Javier, quien recibió un "no, jamás", como respuesta.

"¿En qué momento para tu hija de pegarte?", quiso saber el presentador. "En el momento en el que me caigo al suelo y pierdo la conciencia. Se asusta y se va", recordó Carrasco, quien se mostró insegura ante la posibilidad de que su hija la estuviera viendo, para después hablar del episodio en el que contaba lo ocurrido entre madre e hija. "Narro y cuento lo que ocurre, pero hemos llegado a la conclusión de que hay detalles que se van a omitir, porque han de quedar entre ella y yo. Y entre la Justicia", aclaró Rocío. La madrileña admitió no estar preparada "para decirle algo directamente" a su hija, ni siquiera a través de las cámaras. "Cuando esté preparada, haré lo que tenga que hacer, pero será fuera de este ámbito", aseguró Carrasco al respecto. Asimismo, la madrileña aseguró no haber dejado "nunca" de querer a su hija, por lo que "incluso cuando se hizo público, sí levanté teléfonos para pedir que no se hicieran eco, que no lo sacaran. Siempre he intentado, en todos los ámbitos de su vida, protegerla a ella y a su hermano".