El homenaje de 'Sálvame' y Rocío Carrasco en memoria de Rocío Jurado celebrado el 14 de diciembre de 2021 sigue trayendo cola. En esa ocasión, ha sido Rocío Flores la encargada de reaccionar al asunto en 'El programa de Ana Rosa', el formato producido por Unicorn Content que la acoge en la sección de prensa del corazón. La joven, quien asegura que vio la primera parte en directo y después visualizó el resto en diferido, ha sido muy clara al respecto: "Todo homenaje que se haga a mi abuela, me parece bien", arrancaba.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

"Y me sabe también a poco. Es la artista más grande que ha dado este país y ojalá se le hagan homenajes todos los días. Todo lo que tenga que ver con realzar la figura de mi abuela, me parece bien", añadía Flores. "Nadie me invitó y si me hubiesen invitado, tampoco hubiese ido. Si ella considera que la mejor manera de rendirle homenaje es de la manera que le hicieron, es cosa suya", decía, haciendo referencia a todas las críticas que recibió el programa por la forma en la que se trató la cita.

"No tengo nada de mi abuela. Hace poco, cuando me independicé, rescaté un rosario que es lo único que a mí me dio mi madre y, supuestamente, es de ella, aunque no sé a ciencia cierta si es así", comentaba Rocío Flores, al borde de las lágrimas. "A mí, fíjate, como si me da una botella de agua", añadía, antes de que Joaquín Prat diese paso a publicidad, momento en el que la hija de Antonio David Flores pudo recomponerse.

El cumpleaños de David Flores

"Ese anillo yo no lo he visto nunca. No creo que ese anillo lo vaya a llevar yo. No creo que llegue a mí", comentaba Rocío Flores, viendo cómo Rocío Carrasco presumía de un anillo de la reconocida cantante. "Cada vez estoy más perdida. Si no quiere referirse a mí... Sus hijos están aquí", insistía la joven, rompiendo a llorar y explicando que ha tenido una semana muy complicada, ya que ha sido el cumpleaños de su hermano David y Rocío Carrasco no le ha felicitado. "Si te dijese que sí, te mentiría", respondía Flores a Alessandro Lecquio.