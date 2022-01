Después de más de dos décadas de relación, el matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno ha llegado a su fin. Esto supone un cambio repentino para toda la familia y un duro golpe para Rocío Flores, que siempre ha hecho gala del cariño que siente por la exmujer de su padre. Después de que saliera a la luz la nueva relación del excolaborador televisivo con Marta Riesco, este afirmó a la prensa que él "merecía ser feliz". A raíz de estas palabras, es su hija mayor la que da su opinión sobre el nuevo noviazgo de su padre.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

Aprovechando que la hija de Rocío Carrasco ha vuelto al Club Social de 'El programa de Ana Rosa', Joaquín Prat ha preguntado a la joven sobre la conversación que mantuvieron ella, su padre y Olga Moreno tras darse a conocer su nueva relación. La colaboradora prefiere no mojarse y, aunque sí se muestra afectada por la situación, no quiere problemas con su padre y no parece estar dispuesta a decir nada malo de él en televisión. "Yo no protejo a mi padre en ninguno de los sentidos, cuando tengo que decirle algo a mi padre, yo se lo digo, pero no voy a venir aquí y hablar mal públicamente de él", comentaba.

Al parecer, la hija de Rocío Carrasco ha sido conocedora de la nueva vida de su padre, e incluso, tal y como ella afirmaba, él y Marta Riesco habían intentado hablar con ella sobre su noviazgo, pero ha sido la primogénita del colaborador la que no ha querido saber del asunto y prefirió retirarse del tema. "Yo a mi padre y a Marta nunca les he visto juntos", comentaba pidiendo, a su vez, respeto sobre su silencio.

Además, la influencer ha asegurado que no se siente engañada por su padre, ni se ha fracturado la relación con él. De hecho, la colaboradora mostraba su apoyo a su progenitor afirmando que es la única persona que "nunca le ha dejado sola" y a pesar de que ella le ha mostrado su desacuerdo con su relación, no se va a separar de su lado. "Por muy mal que haya hecho las cosas (...) yo ni justifico nada que no sea justificable, ni apoyo nada que no esté bien hecho (...). Yo no soy un borrego de mi padre", concluía la influencer.

No quiere hablar con Marta Riesco

Rocío Flores afirma que está intentado asimilar la situación porque le ha venido todo como "un huracán". La colaboradora se mostró más tranquila en el espacio de Ana Rosa con respecto a su situación familiar. Sin embargo, todavía hay algo con lo que Flores se muestra reticente y es que todavía no está preparada para hablar con Marta Riesco. La hija de Rocío Carrasco aseguraba en plató que "no tiene nada en contra de ella" pero, a su vez, afirmaba que ahora mismo "no puede" mantener una conversación con ella.