Rocío Flores acudía junto a Antonio David Flores a una revisión tras su operación de pecho. La prensa, que los estaba esperando, preguntaba al exagente de la Guardia Civil y a su hija sobre el noviazgo de Flores con Marta Riesco y sobre su divorcio de Olga Moreno. Aunque inicialmente solo se limitó a pedir prudencia para que los compañeros mantuvieran distancia con su hija, sufrió un arrebato a su salida.

Rocío Flores y Antonio David Flores

El excolaborador ayudaba a su hija a entrar en el coche, mientras los reporteros le preguntaban. Nada más cerrar la puerta del vehículo, a Flores le entraron las ganas de hablar. "Oye, una cosa. ¿Puedo hablar? ¿Me vais a grabar? ¿Esto va a salir en Telecinco?" E, inmediatamente, parecía que iba a disparar contra el programa de La Fábrica de la Tele: "¿En 'Sálvame' va a salir también?", preguntaba con tono de enfado.

Sin embargo, Rocío Flores frenaba en seco el arranque de su padre. La joven abría la puerta del coche y decía: "Papá, vámonos". Flores le interrumpía y le contestaba: "Déjame, voy a decir una cosa". Pero, sorprendentemente, el malagueño acató sin decir ni una palabra las palabras de su hija: "No, no, no. Vámonos, te digo", le pedía la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.

'Sálvame' contesta a las no-declaraciones

Los colaboradores de 'Sálvame' comentaron la actitud de padre e hija. "Dice: '¿Esto va a ser para Telecinco?' Sí, donde trabaja tu churri y donde trabaja tu hija. [...] Los que te están dando de comer", exclamaba Kiko Hernández. "Todos tenemos conocimiento de las armas sucias que se están utilizando por detrás, no logro entender como profesionales del medio siguen apoyando a este señor", añadía María Patiño.