'Sálvame Lemon Tea' abría su programa del viernes 28 de enero de 2022 comunicando el incendio producido en el edificio donde residen Olga Moreno, sus hijos y, supuestamente, Antonio David Flores. El suceso se produjo a las 16:15 horas y todos los vecinos tuvieron que ser evacuados, aunque afortunadamente no hubo daños mayores.

Rocío Flores y Olga Moreno, en 'Gran Hermano VIP 7'

Kike Calleja narraba lo sucedido: "Están interviniendo dos dotaciones de bomberos, está también la Policía local y han acordonado la zona", informaba el periodista. Además, el reportero informó sobre el paradero de la familia: "En estos momentos, Rocío Flores y Olga Moreno se encuentran fuera del edificio, ya que lo han tenido que desalojar entero", aseguraba.

Aunque Antonio David Flores partía a Málaga el día anterior, no hubo ni rastro de él, por lo que no se encontraría en el domicilio familiar en el momento del incendio. El fuego se produjo en el cuadro eléctrico del portal, lo que causó un gran humo que alertó de la peligrosidad. Por suerte, no se han producido daños materiales ni personales.

Marta López contacta con las protagonistas

Marta López se ponía en contacto con su amiga Olga Moreno tras conocer la noticia del incendio. La colaboradora aclaró que no había sido en su vivienda y que tanto ella como Flores se encontraban bien. "Están esperando a poder entrar en la casa", informaba López. "Lo importante es que están bien y fuera de peligro", recalcaba.