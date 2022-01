Rocío Flores aviva la guerra con Rocío Carrasco: "He llorado mucho más por ella en un año"

Rocío Flores está harta de la situación que se está viviendo a raíz del descubrimiento de la relación de Antonio David Flores con Marta Riesco. Así lo ha demostrado en unas declaraciones después de que Isabel Rábago comentara en 'Ya son las ocho' que Rocío Carrasco había vaticinado en su serie documental que el ex guardia civil "utilizaría a su hija en su beneficio" una vez más. "Mi madre no ha vaticinado nada. Mi madre ha hecho un documental donde ha acusado a una persona de un maltrato y hay que recordar que la Justicia ya se pronunció", dejaba claro Flores.

"¿Sabes qué pasa? Que estáis muy equivocados. Me toca mucho las narices ese tema. Esas reflexiones que se hacen mezclando un montón de cosas por lo que conviene, por el momento huracán Rocío Carrasco", afirmaba la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' a Europa Press. "Si empezamos a hacer valoraciones de lo que dice Rocío Carrasco en el documental y la realidad de todo, estamos bastante equivocados".

Rocío Flores

Rábago comentó en el formato de Unicorn Content que Rocío Carrasco se encuentra dolida por ver a su hija llorar en televisión. "Que me digan exactamente el comentario de 'tu madre sufre cuando te ha visto llorar'... Pues he llorado mucho más por ella durante casi un año. Ha llegado un punto en el que yo como hija también estoy hasta el gorro. Entonces me callo, me callo y me callo..., pero buscar la provocación (...) sí que me toca un poco", soltaba con gran enfado.

No es común ver a Rocío Flores contestar de manera tan contundente y enfadada, pues siempre suele guardar las formas como demuestra cuando se sienta en el club social de 'El programa de Ana Rosa'. Con estas palabras, queda claro que cualquier mínimo acercamiento con su madre ya es más que imposible. "Acercamiento con mi madre ahora mismo no va a haber. No es una cosa que dependa de mí", aclaraba, para terminar dando una última puntada: "Que empiece por llamar a su hijo que es lo que tiene que hacer".

Ataques cruzados con Jorge Javier Vázquez

En los últimos días, Jorge Javier Vázquez se ha referido a Antonio David Flores como "El penas". Esto no ha hecho gracia a su hija, que sarcásticamente ha respondido: "¡Qué lástima! ¿Quién? ¿Jorge Javier? Pobrecito. Pena me da él a mí". En 'Sálvame', el presentador tuvo espacio para contestar a la hija de Rocío Carrasco, asegurando que "para lo joven que es, es muy chunga". "Trabaja en la tele por ser la nieta de y la hija de Rocío Carrasco, que no se le olvide. Si fuera solo la hija de "El penas", no estaría en la tele".

"Que yo no te dé pena. A mí lo que me daría pena es tener a un padre tan miserable como el tuyo. Primero a la que era su mujer pasando hambre y pasándolas canutas en 'Supervivientes' cuando estaba con otra y él cobrando. Ahora te tiene a ti trabajando e intentando justificar la vida que él hace y haciéndote pasar por un bochorno que a mí me parece tremendo", respondía Vázquez. "Si fuera un verdadero padre, lo que tendría que hacer es ponerse a trabajar y evitar que gente a la que quiere pasara continuamente por tan malos tragos". Por último, para zanjar, atacaba: "Lo único que conozco de ti son los filtros que usas en Instagram. [...] Lo que jamás dejaría sería que mi hermano se fuera con la mujer de mi padre, estaría conmigo".