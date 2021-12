Ante todo lo que se está comentando sobre la herencia de Rocío Jurado, María Patiño quiso mandar un mensaje muy claro a Gloria Camila desde 'Sálvame'. "Me imagino que hay conversaciones que todavía no han tenido", decía refiriéndose a la colaboradora y su padre, José Ortega Cano. Patiño aseguró que la cantante "sabe antes de irse lo que le puede llegar a costar el tratamiento de su enfermedad".

Rocío Jurado y José Ortega Cano

La colaboradora confirmó que, finalmente, la deuda ascendió a más de 90.000 euros. "Rocío Jurado le pide dinero a su marido, al que quiso: (...) 'José, vamos a ir a Houston, me gustaría que me ayudaras económicamente, puesto que yo he invertido mas de 3 millones de euros en Yerbabuena', y su marido le dice que no", apuntó.

Patiño agregó, de cosecha propia, que Jurado nombró heredera universal a Rocío Carrasco viendo cuál era la situación. La cantante incluyó una cláusula en su testamento en la que exigía que la casa de La Moraleja se debía vender "en menos de dos años". Con el dinero conseguido, Carrasco tuvo que afrontar ella sola la deuda del tratamiento de su madre.

"Nadie quiso hace frente a esa deuda, Gloria Camila. Como tu madre era muy lista y vio que tu padre decidió quedarse con el imperio que a él le costó un millón y medio, que tu madre invirtió tres y que vendió por seis, dijo: 'Yo ya dejo la herencia a mis hijos Gloria Camila y José Fernando'", se dirigía directamente.

¿No quiso Ortega Cano ayudar a su mujer?

María Patiño seguía dirigiéndose a Gloria Camila: "Con esto, lo que te quiero decir es que tu padre amó a tu madre, no lo pongo en duda, pero que sepas que tu madre dejó en herencia a ti y a tu hermano mucho dinero. Y no solo el millón que os tocó a cada uno de La Moraleja. Y cuando le pidió dinero a tu padre, a su marido, al que tenía un proyecto de vida, y al que amaba, no me preguntes por qué, le dijo que no", sentenciaba.