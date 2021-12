El homenaje de Rocío Carrasco y 'Sálvame' ha vuelto a crear polémica mediática y familiar, por lo que Jorge Javier Vázquez ha tenido que pronunciarse para aclarar algunos rumores sobre el programa que La Fábrica de la Tele hizo a Rocío Jurado la tarde del 14 de diciembre de 2021. 'El último viaje de Rocío' comenzó por todo lo alto de la mano de Carrasco, quien acompañó a varios camiones que trasladaron las pertenencias de su madre. Sin embargo, muchas personas cuestionaron su participación en dicho proceso e incluso la señalaron por, supuestamente, haber cobrado por hacerlo.

Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco

El presentador de 'Sálvame' salió en defensa de la hija de la artista y aseguró: "Rocío Carrasco no cobró absolutamente nada". Además, se dirigió a las personas que en 'Ya son las ocho' afirmaron que sí lo había hecho y las animó a demostrarlo: "Si tú dices que ha cobrado, tendrás que demostrarlo", sentenció. Además, explicó qué tipo de contrato hizo con la cadena: "No ha cobrado, firmó el contrato de cesión de imagen, señaló.

Por último, el comunicador catalán habló de la actitud de Gloria Camila y Rosa Benito tras el programa especial: "Yo entiendo perfectamente que ni Gloria Camila ni Rosa Benito asistieran al homenaje, lo que también entiendo es que al empezar 'Ya son las ocho' estaban un poco desasistidas y se quedaron sin nada a lo que agarrarse", explicando que no tenían motivos para criticar el evento.

Las palabras de Gloria Camila

La hija menor de Rocío Jurado comentó lo ocurrido y justificó su no asistencia al homenaje atacando a su hermana: "Aquí la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje, porque estoy segura de que si no hubiese cobrado a lo mejor estos contenedores no se abrirían", comentó. Por último, recalcó: "En ningún momento se me pasa por la cabeza cobrar por nada que haga alguien en homenaje a mi madre".