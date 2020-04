Adara da un giro a su vida tras el ataque de ansiedad en 'Sábado deluxe': "Llevaré mi duelo en la intimidad"

Adara Molinero no está pasando por su mejor momento. Tras la separación con Hugo Sierra y la ruptura con Gianmarco Onestini, parece que la ganadora de 'GH VIP 7' no ve la luz al final del túnel. Es más, en su visita a 'Sábado deluxe', sufrió un severo ataque de ansiedad tras enfrentarse con Kiko Matamoros, abandonando el plató y siendo atendida por un médico y su psicóloga.

Por ello, Adara ha decidido dar un giro a la exposición de su vida para tratar de superar el mal trago de la mejor manera posible. "Como bien sabéis todos, yo no estoy en mi mejor momento y he decidido que no voy a subir historias continuamente haciendo demostración de lo mal que estoy. No y no me da la gana", aseguraba en los stories de su cuenta de Instagram. "Voy a subir historias bien y a seguir estando con vosotros, contando mi día a día, y ya está. Y como se me va a criticar igual, porque todo se me critica, me da igual".

Con esta medida, la exconcursante de 'GH 17' quiere seguir manteniendo el contacto con sus seguidores, pero sin perder el ánimo. "Si llega otro día y quiero explicar mis sentimientos, pues también lo voy a hacer, voy hacer lo que me dé la gana y punto", aseguraba, haciendo gala de la naturalidad que tanto la caracteriza. "Por norma general llevaré mi duelo en la intimidad".

Superando la crisis de ansiedad

Pasada la crisis de ansiedad que sufrió en 'Sábado deluxe', Adara Molinero asegura que se encuentra mucho mejor. "Sé que muchos de vosotros os preocupasteis por mí el sábado. Quería tranquilizaros un poquito, deciros que estoy bien, bueno, que estoy mejor", compartía con sus seguidores. Por su parte, Miguel Frigenti también explicaba cómo había visto a la madrileña tras hablar con ella: "Le he dicho que perdió los nervios y que ha demostrado que no está preparada para jugar. Le he aconsejado que tiene que ver esto como lo que es, que está haciendo entretenimiento y no física cuántica y no tomárselo todo tan a pecho".

"La vi mal. La vi mal y también arrepentida por haber perdido las formas", explicaba el colaborador el pasado lunes en 'Sálvame'. "La vi afectada, no la vi bien". Jorge Javier Vázquez quiso también interesarse por qué opinaba Adara de Kiko Matamoros tras su enfrentamiento: "No me dijo nada de verdad ofensivo. Le comenté que Kiko hacía su trabajo y que no tiene ninguna animadversión personal contra ella". Sin embargo, en el momento en el que el presentador le preguntó si ella creyó las palabras de Frigenti, el colaborador calló, dando a entender que no.