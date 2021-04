Rosa Benito se ha vacunado frente a las cámaras del programa 'Ya es mediodía', cuyo equipo ha querido retratar cómo la colaboradora por fin se ponía la primera dosis. A la exmujer de Amador Mohedano le habían llamado hasta ocho veces para ofrecerle vacunarse, ya que le tocaba por su rango de edad, pero ella se había negado por "miedo". "El miedo te acobarda", confesó la colaboradora a sus compañeros.

Rosa Benito se vacuna en directo en 'Ya es mediodía'

"Por edad me tocaba ponerme la vacuna, y ya hoy me he vacunado". Así ha anunciado Rosa Benito a través de su perfil de Instagram que se había puesto la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, acompañándolo de una foto del momento. Ana Rosa Quintana, que también retransmitió su vacunación a través de las cámaras de 'El programa de Ana Rosa', quiso mandarle unas palabras de apoyo: "Enhorabuena. Hay que vacunarse; es la única manera de salir de esto".

La colaboradora de 'Ya es mediodía', al llegar al Hospital Enfermera Isabel Zendal y encontrarse con las cámaras del programa, no ha dudado en confesar que había pasado una mala noche y estaba algo asustada. "Empezaron a citarme el tres de febrero, tengo muy mal la circulación... Les he dicho a mis hijos todo lo que tenía que decirles. Tengo el testamento hecho", informó Benito a sus compañeros. Una vez vacunada, no dudó en animar a los espectadores a hacer lo mismo: "Estoy tranquila, feliz, el miedo no se debe tener. Tenemos que vacunarnos, es bueno para nosotros y para el mundo":

Una mañana entretenida

Rosa Benito no ha sido solo protagonista por ponerse la dosis de la vacuna; también ha confesado a sus compañeros de 'Ya es mediodía' que le ha dado tiempo incluso a ligar. En el programa se pudo ver la complicidad de la colaboradora con otro de los citados a vacunarse, algo que no pasó desapercibido para el reportero que la acompañaba. "Igual te echas novio y todo", decía con sorna el periodista. "Me está mirando y un dulce nunca viene mal a estas horas...", bromeaba Benito en respuesta.