Desde hace varias semanas, Rocío Flores es una de las principales protagonistas de los titulares de decenas de medios y debates en la pequeña pantalla. Por ello, no es de extrañar que muchos usuarios de las redes y periodistas hayan decidido indagar en el pasado de la hija de Rocío Carrasco, llegando a encontrar reveladores mensajes que nos darían más información de la situación familiar sobre la que ahora estamos conociendo datos.

Rocío Flores en una foto de su Instagram

Recientemente, Miguel Frigenti ha sacado a la luz algunos de los mensajes de Rocío Flores en la red social Ask (una plataforma de preguntas y respuestas) hace varios años. La hija de Antonio David Flores respondía cuestiones sobre su familia a usuarios anónimos, revelando que pasaría las navidades con su padre y Olga Moreno, y mostrando desinterés por cómo las pasarían su madre y su pareja, Fidel Albiac: "Pasarán las navidades sin mí, y por cierto, se te olvidaba que ese hombre no es mi padre, de nada".

Ante la pregunta de un usuario que le decía que su padre fue "el primero en vivir del cuento", Flores contestaba: "Es mi puta familia y digo de ella lo que me da la gana, ¿claro? Los que han vivido del cuento fueron Rosa (pudiendo referirse a Rosa Benito) y su marido. Y ten cuidado con lo que dices de mi padre, eh, no me toques mucho las narices". La colaboradora también aseguró que su abuela "adoraba a su padre".

Increíbles declaraciones. Estoy en shock, de verdad. pic.twitter.com/hKwb51hg4C — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) April 15, 2021

Pero para mi, este es el más fuerte y el más revelador pic.twitter.com/PCzt05lh2T — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) April 15, 2021

Dardos a Rocío Carrasco

Las preguntas más reveladoras fueron las referidas a Rocío Carrasco. Un usuario hacía referencia a que a su abuela, Rocío Jurado, no le gustaría verlas separadas, a lo que Flores contestaba: "¿Quién eres tú para juzgar lo que le gustaría a mi abuela? 1. No hables de lo que no tienes ni idea. 2. No, no la echo de menos, soy feliz como estoy ahora. 3. Si no te gusta, pues te jodes, porque es mi vida y la vivo como quiero".

El mensaje más revelador, según Frigenti, sería el que lanzaría como respuesta a la cuestión: "¿Cuál es la persona que más odias en todo el universo?", a lo que la colaboradora televisiva respondía: "A una bastante cercana. Que conste que no suelo odiar a nadie, pero a ella y a otro más, sí". ¿Estaría dando a entender que se refería a Rocío Carrasco y Fidel Albiac?