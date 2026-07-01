Rosa María Calaf, Premio Nacional de Televisión 2026 por toda su trayectoria

Por Fidel Conejero |

La periodista Rosa María Calaf ha sido distinguida con el Premio Nacional de Televisión 2026, un galardón concedido por el Ministerio de Cultura que reconoce su extensa trayectoria profesional y su contribución al periodismo televisivo en España. El premio, dotado con 30.000 euros, ha sido concedido por unanimidad del jurado.

El fallo ha destacado el legado de Calaf como una figura pionera del reporterismo televisivo. Como corresponsal de RTVE, desarrolló una carrera marcada por la cobertura de algunos de los principales acontecimientos internacionales de las últimas décadas, en una época en la que la presencia de mujeres en los servicios informativos era todavía minoritaria.

Más de cuatro décadas informando desde los principales focos internacionales

Licenciada en Derecho y Periodismo, Rosa María Calaf desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Televisión Española, donde llegó a convertirse en la corresponsal con la trayectoria más amplia y variada de la cadena pública. A lo largo de casi cuatro décadas informó desde Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín.

El jurado también ha subrayado su capacidad paray para combinar lacon el. Además, ha puesto en valor su forma de utilizar la, impulsando nuevas maneras de construir la crónica televisiva.

La periodista también formó parte del equipo fundador de TV3 y asumió la dirección de Programación de la cadena autonómica en 1983. Su trayectoria la ha convertido en una de las profesionales más reconocidas del periodismo televisivo español.

Jurado del Premio Nacional de Televisión 2026

Un reconocimiento a una de las periodistas más premiadas de España

El Premio Nacional de Televisión se suma a una larga lista de reconocimientos obtenidos por Rosa María Calaf a lo largo de su carrera. Entre ellos figuran el Premio Ondas, el Premio Iris a Toda una Vida de la Academia de Televisión, el Premio Nacional de Periodismo de Cataluña, el Premio José Couso a la libertad de expresión y varios doctorados honoris causa.

Tras su jubilación como corresponsal de RTVE, Calaf ha continuado vinculada al mundo del periodismo mediante conferencias, actividades divulgativas y proyectos de formación para nuevas generaciones de profesionales. También forma parte de distintos jurados relacionados con la comunicación, entre ellos el de los Premios Princesa de Asturias en el área de Comunicación y Prensa.

El jurado ha estado presidido por el director del Centro de Coordinación de Industrias Culturales, Juan Melgar Jaquotot, y ha contado con representantes del Ministerio de Cultura, la Academia de Televisión y destacados profesionales del sector audiovisual y periodístico, entre ellos Jordi Hurtado, ganador del Premio Nacional de Televisión 2025; el periodista y crítico de televisión Borja Terán; la directora de Conecta Fiction & Entertainment, Géraldine Gonard; y la profesora e investigadora Elena Neira, entre otros.

Con este reconocimiento, Rosa María Calaf sucede en el palmarés del Premio Nacional de Televisión a Jordi Hurtado, galardonado en 2025. En ediciones anteriores también fueron distinguidos profesionales y formatos como Paloma del Río, 'Informe semanal', Karlos Arguiñano, Andreu Buenafuente, Matías Prats, Jesús Hermida o la serie 'Cuéntame cómo pasó'.