Rosamund Pike protagonizará la adaptación de "La rueda del tiempo"

La esperadísima adaptación televisiva de "La rueda del tiempo" ("The Wheel of Time") ya tiene protagonista. Amazon ha anunciado que Rosamund Pike ("Perdida") encabezará el reparto de la serie basada en la ambiciosa saga de novelas de fantasía épica escrita por Robert Jordan, bajo cuyo pseudónimo se escondía James Oliver Rigney, Jr.

Please welcome Rosamund Pike to the Wheel of Time family. Say hello to Moiraine. #WoTWednesday pic.twitter.com/577Hffwy6Y