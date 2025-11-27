RTVE mantiene su postura con Eurovisión 2026: "Las medidas no son suficientes"

Por Redacción |

Radiotelevisión Española ha sido, junto con las emisoras de Eslovenia o Irlanda, una de las televisiones que más ha plantado cara a la Unión de Radiodifusión Europea con respecto a la participación de Israel en Eurovisión. El pulso de la cadena pública española se materializaba con la aprobación por parte del Consejo de Administración de RTVE de la retirada de España en el Festival de Eurovisión 2026 en el caso de que el estado genocida no sea expulsado del concurso musical.

"En este momento consideramos que es imprescindible dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza y hacer un gesto para llamar la atención también del resto de televisiones que forman parte de la UER", decía José Pablo López en su día, dejando clara su postura al respecto y esperando a que la UER reaccionase a esta advertencia de Televisión Española.

Melody sobre el escenario de Eurovisión 2025

Entonces, la Unión de Radiodifusión Europea había planteado adelantar una de sus asambleas generales para tratar el asunto y realizar una votación y actuar, pero finalmente no se llegó ni a adelantar y, según publicó la televisión pública noruega NRK, tampoco se someterá a votación la expulsión de Israel. A cambio, la UER adelantó algunos cambios para 2026 que allanarían el terreno a su participación.

José Pablo López durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado

La comparecencia de López

En la tarde del 27 de noviembre de 2025,, incluso después de las modificaciones que la UER planteó hace tan solo una semana, como reducir el número de votos pagados de 20 a 10, aumentar el jurado o desaconsejar las campañas masivas y exteriores a la televisión.

Durante su intervención en el Senado, López se ha mantenido firme en la posición comunicada previamente: "La posición de RTVE no se ha visto alterada. Mantenemos la misma posición que hace unos meses, cuando dijimos que la presencia de Israel en el festival era insostenible por dos grandes motivos. En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Yo sigo pensando como presidente de la Corporación que el Festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso".

"Quiero poner encima de la mesa otra cuestión muy importante: el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del propio concurso. Israel lo ha utilizado políticamente, ha tratado de influir en el resultado y no ha sido sancionada por esta actuación, que se ha producido en al menos los dos últimos años. Cualquier otro país que hubiera llevado a cabo esta utilización del concurso estaría sancionado y suspendido transitoriamente", ha añadido.

Además, ha desvelado que ha recibido una misiva por parte de un alto cargo de la UER: "Quiero agradecer aquí la carta que me ha remitido el director general de la UER, Noel Curran, en la que este pasado lunes me reconocía que, gracias a la presión de RTVE, se van a adoptar algunas medidas encaminadas a tratar de disuadir las injerencias gubernamentales y la utilización política del festival, además de los votos fraudulentos que se habían producido. Desde aquí quiero manifestar que estas medidas no son suficientes ni garantizan que la injerencia de un gobierno como el de Israel o cualquier otro no se pueda volver a producir".

"Son necesarias más medidas, y ese es el planteamiento que vamos a llevar a la próxima asamblea general que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre. Lo que pedíamos hace cuatro o cinco meses es lo mismo que volvemos a pedir en la actualidad", ha sentenciado el presidente de RTVE.