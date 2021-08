La tercera edición de 'RuPaul's Drag Race UK' aterriza en BBC Three en septiembre y ya conocemos quiénes serán las 12 concursantes que lo darán todo para hacerse con la corona y obtener el título de mejor superestrella drag británica. En España, podemos disfrutar del espectáculo de estos episodios y de las dos temporadas anteriores a través de la plataforma de pago WOW Presents Plus.

Cast de la tercera edición de 'RuPaul's Drag Race UK'

El anuncio de este casting ha hecho historia y ha dado mucho que hablar por varias razones. La primera es que cuenta con Chorizo May, una reina valenciana afincada en Newcastle. La segunda es que es la primera vez que una mujer cisgénero participa en el programa. Y por último, que tan solo hay una reina negra, lo que ha causado varias críticas por falta de diversidad. No obstante, si quieres conocerlas a todas, ¡sigue leyendo!

1 Anubis

La primera reina que os presentamos es Anubis Finch, más conocida simplemente como Anubis. Tiene tan solo 19 años pero en su vídeo de presentación se muestra muy segura de sí misma y asegura que va a competir de una forma feroz. Se define como una reina chiflada, con la personalidad de una anciana en el cuerpo de una adolescente y promete ser de las más caóticas.

2 Charity Kase

No, no os estáis equivocando. No estáis viendo a uno de los participantes de 'Sexy Beast', es Charity Kase, una de las reinas más estrafalarias de todo el casting. Luciendo como un dragón glamuroso y gay de 'Juego de Tronos', Kase asegura que sus shows son muy sorprendentes y están llenos de horror y sangre. Respecto a su estilo, señala que es una mezcla entre la escena de Manchester y la londinense. ¡No os asustéis! Esta reina de 24 años confiesa ser muy sensible a pesar de su apariencia.

3 Choriza May

La reina valenciana nos ha conquistado desde el minuto uno en su carta de presentación. Choriza May tiene 30 años y, a pesar de que está viviendo en Newcastle, no olvida sus raíces y así lo ha mostrado en su vídeo, tirando de míticas referencias españolas como María Isabel para definir su drag fallero: "Antes muerta que sencilla". May promete ser todo diversión, aunque indica que no se le da muy bien bailar.

4 Elektra Fence

Haciendo honor a su nombre, Elektra Fence se ha presentado con una indumentaria que nos ha puesto los pelos de punta, tal y como ella los llevaba. Esta reina, que proviene de una pequeña ciudad llamada Burnley, tiene 29 años y se define como una concursante lista, graciosa y, además, suele sorprender gracias a sus movimientos de baile. ¿Tenemos delante a una 'dancing queen'?

5 Ella Vaday

La quinta concursante es Ella Vaday, una "bestia del drag", según ella misma. Tras autodefinirse así, esta reina de 32 años ha hecho temblar al resto de participantes al enumerar todo lo que se le da bien: cantar, bailar, actuar, hacer reír, sacar partido a su figura y maquillarse. Aunque no ha dicho nada de coser. Sin duda, Vaday es una diva de manual que presume de un drag muy bien acabado.

6 Kitty Scott-Claus

Nos encontramos ante Kitty Scott-Claus, una drag queen de 29 años que parece ser toda una comedy queen. En su vídeo de presentación, la de Birmingham asegura ser el alma de todas las fiestas. Uno de sus puntos fuertes son las imitaciones, por lo que esperamos que llegue al episodio del 'Snatch Game'. "Tetona, rubia y burbujeante", se definía Scott-Claus, una de las reinas grandes de esta edición.

7 Kristal Versace

¿Tú también lo has pensado? Sí, Kristal Versace se asemeja físicamente a Sagittaria, una de las finalistas de 'Drag Race España'. De entrada, esta reina señala que aunque parezca muy delicada, va a hacer lo que haga falta para ganar la corona de 'RuPaul's Drag Race UK 3'. Versace define su drag como algo "muy caliente y feroz". Además, es imposible dejar de mirar sus piernas y su maquillaje, muy 'fishy', es decir, súper femenina.

8 River Medway

La octava concursante es River Medway, una drag queen que en su primera toma de contacto con el fandom de 'RuPaul's Drag Race UK' ha lucido un traje que evocaba a una enorme y brillante mariposa. La joven asegura que no tiene un estilo concreto y eso le permite deslizarse entre ellos. "Mi drag no es tan profundo. No te lo tomes demasiado en serio", explicaba entre risas en el vídeo. Medway sabe cantar, bailar y le encanta verse bien.

9 Scarlett Harlett

Scarlett Harlett lleva ya siete años haciendo drag y se muestra muy ilusionada de poder estar en el concurso. Según ella misma, su estilo de drag es algo clásico. No obstante, Harlett es una drag que mezcla la belleza, la comedia, el glamour y el lenguaje atrevido, pero lo que se le da mejor es actuar. "No ha habido nadie como yo en el show", adelantaba luciendo un bonito vestido turquesa.

10 Vanity Milan

Nos encontramos, por fin, con la única reina negra de la tercera edición de la versión británica, algo que ha generado ciertas críticas al programa. Vanity Milan lleva tan solo un año dedicándose al drag, pero ha pasado de 0 a 100 en muy poco tiempo. Esta reina del sur de Londres se define como alguien humilde que no pretende ser una diva. Su drag es sofisticado, sexy y salvaje.

11 Veronica Green

Con amor, desde la segunda edición de 'RuPaul's Drag Race UK', ¡vuelve Veronica Green! La drag queen tuvo que abandonar el programa cuando la pandemia interrumpió la filmación y, desafortunadamente, dio positivo en covid-19 y no pudo volver al show. En el vídeo de presentación la hemos podido ver cantar y define su drag con cuatro palabras: "De Gollum a buenorra".

12 Victoria Scone

Nada más su confirmación como concursante del programa ya ha hecho historia. Victoria Scone es la primer mujer cisgénero en participar en 'RuPaul's Drag Race'. "El drag es para todos y os voy a demostrar cómo", indicaba ella. Cabaret, divas y humor son los términos que podrían definir el drag de Scone. "Mi drag es una tontería total. No estoy retratando a una mujer real", sentenciaba la reina, quien además se defiende muy bien cantando.