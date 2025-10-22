Por Sandra Alcaide Barrón |

Ruslana ha estado intentando hacerse con un hueco en la industria musical desde el final de 'Operación Triunfo 2023', donde quedó en tercera posición. La artista ha estado desde entonces sacando nueva música y logrando realizar una gran gira con su primer disco 'Génesis', con el que ha pasado por algunos de los festivales más grandes de España como el Coca-Cola Music Experience. Además, la cantante también ha logrado en su breve, pero exitosa carrera, ser galardonada con el premio a Mejor Artista Revelación de Los40 Music Awards 2024.

La joven ucraniana dará el paso a la gran pantalla de la mano de una nueva película de Atresmedia, según ha informado en exclusiva eCartelera. Ruslana afronta su primer proyecto en el mundo del cine y debutará como protagonista de 'A fuego' junto a Omar Banana, Zoe Bonafonte, Marc Soler y Miquel Melero.

Ruslana actuando en 'Operación Triunfo 2023'

'A fuego', tal y como ha publicado posteriormente el grupo de comunicación, ya ha iniciado sus grabaciones en las calles de Barcelona, que se alargarán aproximadamente unas seis semanas. La película está producida por Atresmedia Cine, Sábado Películas, Playtime Movies, y Acontracorriente Films, con la participación de Atresmedia y Netflix, y está dirigido por Estel Díaz, que se estrena de esta forma con su primer largometraje.

La película da una gran importancia al baile y a la música, que son parte fundamental de la tram. Es una historia que habla de amistad y de refugiarse en el arte de la música para ir soportando los golpes de la vida, por lo que muchas de las cosas suceden en lo que los personajes denominan como "el búnker", un lugar donde pueden bailar, celebrar fiestas clandestinas y ser ellos mismos. Todo ello bajo un repertorio musical cuidadosamente seleccionado y con Anna Macau como coreógrafa.

Zoe Bonafonte, Ruslana y Omar Banana grabando 'A fuego'

Los detalles sobre 'A fuego'

A pesar de que la mayoría de detalles sobre 'A fuego' son aún desconocidos, como su fecha de estreno, Atresmedia sí ha concedido algunos de los detalles de su nueva ficción. La película cuenta todo desde un punto juvenil y desde la visión de ellos como adolescentes. La trama sucede justo después de la muerte de Nico, el hermano de Lola. Esto hace que la joven descubra "el búnker" y se dé cuenta de por qué este lugar tenía tanta importancia para su hermano. Ahí encuentra a su grupo de amigos y vuelve a apasionarse por el mundo de la música y el baile.