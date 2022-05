El programa de 'Sálvame' del 12 de mayo vivió un momento tenso por parte de Carmen Borrego. La colaboradora estalló durante la publicidad a raíz de una información que dio Kiko Hernández donde insinuó que la boda de su hijo podría no celebrarse. Ante estas declaraciones, Borrego no pudo evitar reaccionar de mala manera.

Carmen Borrego, en 'Sálvame'

"Comprendo que se filtren cosas, pero entended que no voy a contribuir a hacerle daño, él no se lo merece", respondió, afirmando que estaba fastidiada mientras salía de plató. A pesar de estar molesta, en un primer momento reaccionó intentando mantener la calma, pero durante la publicidad estalló: "Estoy nerviosa, estoy atacada y no merezco esto hoy porque estoy mal. Y ya está, dejadme en paz, haced lo que os salga de los cojones, pero yo no contribuyo", comenzó a decir.

"Ya está bien. La que me voy soy yo, lo siento, me largo. ¡No me vais a joder la boda de mi hijo! ¡Que no me da la gana, a tomar por culo! Es una boda muy complicada y ayer tuve una muy gorda. Es que no pueden hacer esto. Es que no sabéis la que tuve ayer, es que no tenéis ni idea, nadie lo sabe. Es que no sabéis como estoy, que no os lo podéis ni imaginar. ¡Ni imaginar!", sentenció.

Las palabras de Kiko Hernández

Kiko Hernández irrumpió en plató cuando estaban a punto de comenzar los preparativos para la "Sálvame Fashion Week": "Yo te digo que esa boda igual no se celebra porque hay alguien que quiere boicotear la boda desde dentro, que la quiere reventar. Si yo tuviera que apostar, te digo que esa boda no se va a celebrar", declaró de manera contundente, iniciando todo este revuelo.