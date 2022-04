María Patiño ha pedido en 'Sálvame' que su compañera Carmen Borrego, así como otros miembros del programa que se apuntaron, acompañaran a la presentadora a reconstruir el tenso momento que la hija de María Teresa Campos había protagonizado con Rocío Flores. Esto ocurrió por la mañana, cuando la joven se encontraba en las instalaciones de Mediaset participando en 'El programa de Ana Rosa'.

Rafa Mora entrevista a Rocío Flores en 'Sálvame'

El equipo del programa salió a los pasillos para mostrar lo sucedido: "Ella estaba en la puerta. Yo he seguido, con esta señora no tengo ningún trato. Cuando me he dado la vuelta me ha dicho: "¡Buenos días, eh!", y me ha parecido un poco provocación", decía la hermana de Terelu Campos, que actuaba tal y como lo vivió en ese momento. Rafa Mora, por su parte, echó leña al fuego "¿Y esta era la provocación? ¡Qué ganas de provocar!", añadía incrédulo ante las palabras de su compañera, sin ganar muchos apoyos.

Una vez volvieron a plató, Patiño añadió que todo esto ha sucedido porque las Campos son "personas non gratas" en esa familia, de ahí el arisco saludo que le había dedicado. No obstante, Nuria Marín dijo que la hija de Rocío Carrasco le estaba "tocando la pera para ver si reaccionaba", hecho que puede estar relacionado con la defensa de Borrego, que recalcaba que Flores no quería compartir plató con ella y no entiende por qué ahora le saluda, argumentando así lo sucedido.

La respuesta de Rocío Flores

Rafa Mora fue a entrevistar a la protagonista del tenso momento cuando salía de las instalaciones. "Sabéis perfectamente que no quiero nada con 'Sálvame'", decía tajantemente. "No voy a decir nada. Gracias", respondía a todas las preguntas que recibía, sin dejar nada en claro. En cuanto el colaborador quiso preguntar sobre unas posibles paces con la tía de Alejandra Rubio, Gloria Camila acudió a salvar a la joven, llevándosela a otra parte.