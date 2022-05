Tras el revuelo generado por Marta Riesco al afirmar que había recibido una llamada de Rocío Carrasco, 'Sálvame' recibió la visita de la hija de Rocío Jurado la tarde del martes 3 de mayo, con el fin de que compartiera su versión de lo ocurrido. La madrileña aseguró entonces que no había hablado en ningún momento con la reportera, para lo que, además, el formato de Telecinco añadió una prueba de enorme peso que apoyaría su versión: la grabación de lo que ocurrió en el restaurante durante la llamada entre Riesco y Luis Pliego, director de la revista Lecturas.

Luis Pliego conversa con Marta Riesco lejos de la mesa de Rocío Carrasco

"Ha llegado el momento de la verdad: hemos conseguido las imágenes de las cámaras del restaurante donde se celebró la comida entre Luis Pliego, Rocío Carrasco y Fidel Albiac", comunicó Adela González en un momento de la tarde, tras lo cual recalcó que "por fin vamos a ver el momento exacto en el que Luis Pliego habla con Marta Riesco. La gran pregunta: ¿estaba Rocío Carrasco presente?". El programa comenzaba entonces la emisión de un vídeo que arrancaba con el aviso de que "todas las personas que salen en las imágenes de las cámaras de seguridad" que se emitirían "han dado expreso consentimiento para aparecer en este vídeo".

'Sálvame' mostró entonces las imágenes del interior del local, donde se podía ver la hora y la fecha, aunque con un matiz: las cámaras tenían un desfase de unos quince a diecisiete minutos, algo certificado oficialmente por la empresa encargada de la seguridad del establecimiento. En el vídeo, se podía ver la llegada de Carrasco, Albiac y Pliego al restaurante, donde saludaban al dueño y a los empleados antes de sentarse a comer, sobre las tres menos cuarto de la tarde del jueves 21 de abril. Los tres comensales ocuparon una zona apartada del restaurante y, tras cuarenta y cinco minutos, se veía a Pliego alejándose de la mesa mientras habla por teléfono. El director terminaba conversando en otro salón, "durante alrededor de un minuto", tiempo que Riesco desveló que había durado la llamada, la cual coincidía también con la hora en la que la reportera se puso en contacto con Pliego.

Las imágenes del restaurante que demuestran cómo @luispliegog se va a hablar por el móvil a otro salón y que vuelve cuando ha cortado la llamada. Todo aclarado. Nada más que decir. #yoveosalvame pic.twitter.com/7Men19CQQZ — Señor del antifaz?????????????? (@MenervaPiquero) May 3, 2022

"Yo nunca he llamado a Marta Riesco"

"En todas las imágenes que las cámaras registran, solo hay una ocasión en la que Luis Pliego se levanta para hablar por teléfono. Ese momento coincide con el instante en el que se produce la llamada de la polémica y coincide con lo que ambos han contado", afirmaba la redactora a cargo de narrar dicho vídeo. "Visto lo que hemos visto, puedo decir y digo con la boca muy grande, que yo nunca he llamado a Marta Riesco; que nunca he hablado, ni directa ni indirectamente, con ella. Ni por un teléfono mío ni por el de otra persona, ni en manos libres. Y yo nunca le he ofertado a Marta Riesco un trabajo, ni directa ni indirectamente. Adiós, guapi", reiteraba una rotunda Carrasco, dirigiéndose hacia la propia Riesco, después de haber asegurado con anterioridad que nunca había hablado con ella. No obstante, a pesar de la rotunda prueba, en plató ya se apuntaba a que seguro que Riesco expondría sus teorías para tratar de tumbar las imágenes mostradas y reafirmar sus declaraciones.