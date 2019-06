El Maestro Joao lee el culo a Rafa Mora en 'Sálvame' y Jorge Javier no se lo pierde: "Se lo quiero ver"

Pocas cosas les quedan por hacer a 'Sálvame' y, aún así siempre son capaces de sorprender al espectador. Con el Maestro Joao como invitado, la tarde del miércoles 19 de junio prometía ser de lo más espiritualista posible, aunque al final el misticismo del tarotista ha terminado enfocado en el culo del colaborador Rafa Mora.

El Maestro Joao, Rafa Mora y Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, que se encontraba presentando el programa, quiso aprovechar la presencia del exsuperviviente en plató para que le leyera el culo a uno de los colaboradores. Ante la negativa de Antonio Montero fue el extronista el que, sin vergüenza alguna, aceptó la oferta de conocer su futuro a través de una rápida lectura de nalgas.

A pesar de su reticencia en un primer momento, dado que no tenía el culo depilado, Mora se dejó convencer por Jorge Javier, que no escondió en ningún momento sus ganas de estar presente "para verle el culo". Tras esconderse detrás del gran plasma que corona el plató del formato de Telecinco, tanto el presentador como el tarotista no pudieron evitar llamar a señoras del público para que contemplasen tal "perfección".

Lo que el futuro le depara

Tras las bromas, el Maestro pudo por fin leerle el futuro al valenciano a través de su trasero. De su intensa lectura llegó a una primera conclusión en la que le pronosticaba unos años venideros llenos de éxitos. Además, le auguró una boda para el año 2020, así como el inicio de un nuevo negocio relacionado con el mundo automovilístico y la propuesta de un contrato televisivo.