'Ni que fuéramos Shhh' se caracteriza por dar momentazos muy divertidos al imaginario popular de sus seguidores gracias a colaboradores como Belén Esteban, Víctor Sandoval, Lydia Lozano o la propia presentadora, María Patiño. En este caso, la protagonista es Chelo García-Cortés, que tuvo una ocurrencia que no acabó del todo bien en la pasada entrega del viernes 8 de noviembre del magacín.

Chelo García-Cortés y María Patiño en 'Ni que fuéramos Shhh'

En el programa, es común que los tertulianos, solo por hacerlo. Y precisamente así fue, sin ningún motivo,

"Dime, Chelo", contestaba Borrego al coger la llamada de su compañera. García-Cortes, desde el plató del canal de Quickie, no sabía qué responder, y dijo lo que pudo. "Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? No, simplemente quería saber cómo estabas", le contestó la colaboradora de 'Ni que fuéramos', disimulando de muy mala forma que la estaba llamando desde el programa. Mientras, una María Patiño muy inquieta trataba de no hacer ruido para que Borrego no se enterara.

Carmen Borrego no pierde el tiempo

Como era de esperar, la hija de María Teresa Campos percibió enseguida que algo estaba sucediendo, ya que Chelo García-Cortés no paraba de balbucear mientras que Patiño daba saltos por el sofá del plató. "Mira, Chelo, no. Trampitas ninguna, hasta luego", cortaba Borrego, dejando con la palabra en la boca a los allí presentes.