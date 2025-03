Por Pablo Fernández Pérez |

La segunda parte del reencuentro de 'La isla de las tentaciones' en el que las parejas y los tentadores se veían tras tres meses ha seguido la estela de polémica y viralización de la primera parte. Después de una primera entrega en la que Montoya y Anita volvían a ser los protagonistas, llegaba la segunda, en la que ocurría algo que no había pasado en todos los reencuentros que se habían hecho hasta el momento: Sandra Barneda echaba a una participante.

Sthefany y Tadeo entraban a la sala para hablar de su relación meses después de la experiencia en República Dominicana y no parecían mostrar que todo se hubiera solucionado. Llegado un momento, daban paso a Mayeli, la tentadora con la que Tadeo puso los cuernos a su pareja. "Dios mío, no se cansa esta mujer. ¡Anda, que hoy se peinó!", exclamaba Sthefany al ver a la chica, quien preguntaba: "¿Os puedo saludar?", pero recibía una negativa por parte de la pareja participante.

Mayeli, Sandra Barneda, Sthefany y Tadeo en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

"Te puedes sentar en tu sitio, cariño, que eres más pesada que un piojo. A tu sitio", le decía Sthefany a Mayeli. Rápidamente, empezaban a gritarse entre sí mientras Sandra Barneda y Tadeo miraban el espectáculo. La participante le decía: "Eres una tía cero empática. Llegar a la hoguera metiéndose con el físico para curar tus inseguridades da pena y vergüenza", a lo que la tentadora le reprochaba: "¿Y tú? Que me llamabas chihuahua". En ese momento, la pareja de Tadeo contestaba: "Te llamo chihuahua porque eres una persona con la que no se puede hablar, eres cero empática y no tienes educación".

A pesar de los intentos de Barneda de rebajar la tensión diciendo que "no sabía que los chihuahuas eran así", era inútil. "Es que tía, de verdad, eres patética, patética. Aprende a valorarte", le gritaba Sthefany a Mayeli. "Sthefany, por favor, dejaos de insultar", repetía la presentadora, pero no servía para nada: "Calladita. Es que no sé qué hace aquí esta tía. Es más pesada que un piojo, de verdad (...) La media neurona que tienes no te da para más". En ese momento, Barneda sentenciaba: "La próxima vez que haya un descalificativo, abandonáis el salón, de verdad os lo digo. Un descalificativo más y os vais".

La expulsión y el regreso

Sin embargo, a pesar de la advertencia, Sthefany volvía a caer en lo mismo llamando "idiota" a la tentadora. "Fuera. Fuera, se acabó". Tras esto, Tadeo decía: "Tiene un carácter incontrolable, una vez que se enciende llega hasta el final". No obstante, la participante del reality no tardaba mucho en volver a entrar, esta vez sin permiso, al ver que Mayeli le decía a su novio que "estaba atado como un perrito".

"Perdón, Sandra, por lo de antes", entraba diciendo la expulsada. "Es que necesito comentar esto, la verdad, porque yo aquí no cohíbo a nadie a nada. Él es libre de hacer lo que quiera y ya está. Aquí todos somos adultos y tenemos más de 18 años". Barneda, al ver la actitud más calmada con la que venía ella, lo permitía y decía: "Me gustaría que actuarais como personas adultas y como personas que os respetáis. Yo lo único que os pido, por favor, es que no os insultéis".