Sandra estalla contra Tom Brusse en 'El debate de las tentaciones': "Estoy esperando que llegue para largarme"

El lunes 25 de enero, 'El debate de las tentaciones' debutó en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', con Sandra Barneda al frente. Una ocasión en la que el formato recuperó la pareja más emblemática de la segunda edición, Tom Brusse y Melyssa Pinto, que se reencontraban cara a cara por primera vez en meses. Sin embargo, durante un encuentro en el que Brusse se mostró arrepentido mientras su exnovia le daba algún que otro ácido consejo, irrumpió una enfadada Sandra Pica, por videollamada, ante las palabras cariñosas que su pareja le dedicó a Pinto.

Melyssa, Sandra y Tom en 'El debate de las tentaciones'

"La he querido muchísimo, la tengo en mi corazón, pero ahora estoy con Sandra", reconocía Tom, en medio del debate con Melyssa. Unas palabras ante las que Suso Álvarez apostó por que Pica estaba "haciendo las maletas", justo antes de que la aludida interviniera por videollamada, enfadada, y apuntara a que el colaborador "ha resumido bastante bien lo que tengo en mi cabeza". "No es la sensación que me da en casa", defendió Sandra, sobre las palabras de su pareja hacia su exnovia. "Me ha molestado, estoy cansada de ese tema. Para mí, es el pasado. Si para ellos dos, no lo es, que cada uno haga su vida", declaró la invitada, tras lo cual Terelu Campos intervino para aumentar la tensión de la recién llegada, a quien confesó que había detectado ciertas "miradas" entre Tom y Melyssa durante la publicidad previa. "¿Me veis cara de sorprendida después de lo que acabo de ver?", lanzó la barcelonesa, molesta, al respecto.

"Estoy esperando que llegue para largarme a mi casa, porque otra cosa no creo que pueda hacer. Se acabó", soltó Sandra, tras lo cual Melyssa quiso aclarar que había mirado a Tom y se había reído porque le hizo gracia el comentario de Suso. "No, si tú te has alegrado, porque se te ha visto en la cara a leguas", replicó Pica, hacia la exnovia de Brusse. "Para mí eres igual de importante que lo fui yo para ti en su día en la isla, por lo tanto no te debo nada. Si me alegra o no, es mi problema", respondió la aludida, contundente, ante lo que Sandra criticó que, "para no querer hablar, ahora vienes y te sientas". "Yo de mi vida no hago un show igual que tú, que dices que se habla de tu vida, pero vienes a la tele todo el rato", contraatacó la gerundense. "He venido hoy porque me siento preparada, porque me da la gana, igual que vienes tú cuando vienes, cariño. No tengo nada más que hablar contigo", añadió Melyssa, después de recordarle a Sandra que "no he venido ninguna vez" a televisión tras el último debate de la anterior edición del reality.

"Que llore, porque yo he llorado muchísimo"

"Me gustaría saber qué he hecho mal", intervino entonces Tom, bastante molesto. "A mí me gustaría que respetaras", protestó Pica, quien le echó en cara a su pareja que "para nada dices lo mismo en casa" sobre Melyssa, "o sea, que me mientes". "Pero si nunca hablamos de Melyssa, porque siempre te agobia. No podemos hablar del tema", argumentó el aludido, ante lo que su novia señaló que Brusse decía de su expareja que "ella no es nadie, que no es importante en su vida, que no siente nada hacia ella". "Que llore, porque yo he llorado muchísimo y estoy harta. Solo he pedido respeto, porque me lo merezco, me lo he ganado", lanzó la barcelonesa, cuando algunos colaboradores apuntaron a la posibilidad de que Tom se fuera "a romper" en directo. "Esperaba algo muy distinto de él, que es parte de su pasado. Y está demostrando que no es así". "La parte del perdón por el daño la puedo entender. Me parece educado y para ella fue un momento duro", añadió Pica, haciendo mención a la disculpa que Tom le había dado a Melyssa, tras lo cual le reprochó que hubiera dedicado palabras de cariño a su exnovia "sabiendo cómo lo he pasado".