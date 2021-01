El tonteo de Isaac y Marina en 'La isla de las tentaciones': "Su punto de macarra me encanta"

La noche del lunes 25 de enero, 'El debate de las tentaciones' estrenó su primera emisión tras el debut de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', en la que se emitieron nuevas imágenes de la convivencia de los miembros de las cinco parejas de protagonistas con los solteros. Entre ellas, se pudo ver, de forma inédita, el evidente tonteo que surgió entre Marina García e Isaac Torres en su primera noche en Villa Montaña, donde ambos se mostraron muy cercanos y sonrientes.

Isaac y Marina, sonrojados por un plátano en 'La isla de las tentaciones'

Ya en la primera cena tras la despedida definitiva con Jesús Sánchez Seda, pareja de Marina, la participante mostró mucha cercanía con respecto al tentador, después de reconocer a su compañera Lucía Sánchez que "no he llorado" al separarse de su novio, puesto que "yo no lloro por nada". "Va estar bien acompañada. Lloraría si no tuviera buena compañía, pero va a estar aquí con diez chicos guapos", intervino Isaac, sentado junto a García, quien no pudo contener una carcajada. "Ya estamos, el de las miradas penetrantes", comentó Lucía, con cierto sarcasmo, despertando la risa tanto en Marina como en Isaac, que incluso le dio un toque en las costillas para hacerle cosquillas.

"Tiene un punto macarra que a mí me encanta, la verdad, no lo puedo negar", comentaba García, sobre Torres, ante las cámaras del programa, donde también alabó, con una tímida sonrisa, que el soltero "tiene ese lado bueno y ese lado malo que es muy necesario, por lo menos, para mí". El asunto no quedó ahí, sino que el tonteo continuó cuando, en la recta final de la cena, Marina cogió un plátano como postre. "Qué pequeño, ¿no?", protestó la sevillana, despertando el cachondeo entre Lucía e Isaac ante el doble sentido de la situación, que acabó desatando nuevas risas cuando Marina se lo llevó a la boca para comérselo. "Los colores que le han salido a este, mira, está nervioso", comentó Lucía, sobre el soltero.

Isaac dándolo todo en las primeras noches ???? #TentacionesDBT1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/n2zdoVITQU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2021

"Fácil no me lo pone"

El acercamiento entre Marina e Isaac continuó tras la cena, en la que era su primera fiesta en el reality junto al resto de compañeros de Villa Montaña, donde ambos parecieron pasar mucho tiempo juntos mientras el soltero colmaba de halagos y atenciones a la sevillana. De hecho, Isaac "tentó" a Marina para que tocara su pecho, mojado por el sudor, algo que también le ocurría a García a raíz del calor del lugar. "Tú estás preciosa", señalaba entonces Torres, provocando una sonrisa en la sevillana, de la que también confesó que "me encanta tu acento".

"Me miraba muy intensamente con esa mirada tan penetrante, que me he sentido un poco incómoda", declaraba Marina a las cámaras. A pesar de todo, ambos bailaron bastante cerca e incluso conversaron a solas junto a la piscina. "Te veo, de todos, con el que más conecto, el que más me gusta, con el que más feeling tengo", confesaba Marina, nerviosa ante la mirada de Torres. "Hacía bastante que una mirada no me ponía nerviosa y eso me preocupa", reconoció García, a solas, tras lo cual añadió que "cuesta controlarse y, si te miran tan intensamente, fácil no me lo pone".