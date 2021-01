Tom Brusse se disculpa con Melyssa en su reencuentro en 'El debate de las tentaciones': "No te lo merecías"

La noche del lunes 25 de enero, 'El debate de las tentaciones' debutó tras el arranque de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'. Una ocasión en la que el formato contó con la presencia de Melyssa Pinto y Tom Brusse, quienes se reencontraban cara a cara por primera vez desde que pusieron punto final a su relación en el debate final de su edición, a principios de noviembre de 2020. De hecho, ambos confesaban no haber hablado ni haberse visto desde entonces, razón por la que, especialmente Tom, se mostraba bastante nervioso antes del reencuentro, al contrario que su expareja, quien apostaba por que "las personas adultas podemos mantener una conversación".

Melyssa y Tom Brusse, cara a cara en 'El debate de las tentaciones'

"Hay recuerdos malos, porque lo que se vivió en la isla fue difícil para todos, no solo para mí", declaró Pinto, al entrar en el plató, donde afirmó que "no" estaba enamorada de su exnovio, puesto que "sería un poco masoquista por mi parte estar enamorada de alguien que ha pasado página". "Sí que es verdad que me ha costado, no voy a ser hipócrita, pero está superado", reconoció Melyssa, quien confesó que "intento recordar solo lo positivo, porque lo negativo me ha hecho pasarlo muy mal". "Lo que pasó, me destrozó por dentro", añadió Pinto, que incluso reconoció que "no recuerdo el estado en el que estaba cuando me escapé de una villa a otra". "Cuando quieres a una persona, no hace lo que él hizo. Eso iba a acabar pasando y no es mi culpa", declaró Melyssa, después de admitir que "ya veo las cosas de otra manera".

"Siempre que he tenido un encuentro con él, he sido como soy, he dicho lo que pensaba", afirmó Pinto, quien matizó que "lo que me molesta es que nunca haya reconocido la verdad". "Yo no tengo que demostrarlo porque tengo la conciencia tranquila. A él le ha faltado ser honesto", criticó la invitada, que confesó sentir "un resquemor" aún, a pesar de que en su día le perdonó "por mí, porque no me gusta tener odio". "No puedo perdonarle al 100%. Creo que el tiempo me lo ayudará", deseó Melyssa. La invitada reconoció haberse dado "mi luto" tras la ruptura con Tom, aunque acabó formando pareja con otra persona "que me transmite paz, confianza. Pero sí que me afectó, porque no puedo dar todo mi cariño". "He perdido mucho del amor que llevaba dentro", manifestó Melyssa, antes de recibir por fin a Tom, momento en el que ambos repasaron algunos de los momentos más críticos que vivieron en el reality.

"La tengo en mi corazón"

"Primero estaba mirando las imágenes y me estaba removiendo el pasado, el daño que le hice", reconocía Brusse, tras el vídeo, algo sobre lo que "he estado pensando estos meses". "Gracias a eso soy mucho más fuerte. Espero que aprendas de los errores que has cometido", intervino entonces Pinto. "No me arrepiento, pero sí de la forma en que lo hice", confesó Brusse, antes de declarar a Melyssa que "te quería pedir perdón por todo el daño que te hice, porque no te lo merecías". "Me gustaría, ya que estamos, que aceptaras mentiras que has dicho", aprovechó la aludida, tras lo cual le recordó que "me hiciste daño por dos" con eso, algo que "no te lo voy a reprochar, ha pasado el tiempo". "Te aconsejo que seas más sincero contigo mismo y con las personas que tienes al lado", añadió Pinto, quien recibió una inesperada respuesta por parte de Brusse. "La he querido muchísimo, la tengo en mi corazón, pero ahora estoy con Sandra", reconoció Tom, después de admitir que, tras su ruptura, "a lo mejor te busqué, pero no me acuerdo exactamente de lo que pasó".