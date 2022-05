Esta noticia contiene spoilers

El final de 'Killing Eve' no ha dejado indiferente a nadie. Muchos fans se sintieron decepcionados con el final de la cuarta y última temporada emitida hace apenas un mes. La frustración fue tal que durante la siguiente semana a la emisión del episodio se extendió en las redes sociales el rumor de que ese no era el auténtico final y que el auténtico (con un desenlace más feliz para Eve y Villanelle, se supone) se iba a emitir una semana después. Evidentemente, eso no sucedió.

Jodie Comer y Sandra Oh como Villanelle y Eve en 'Killing Eve'

Y cuando parecía que las aguas se habían calmado, Sandra Oh ha decidido echar leña al fuego al revelar cómo iba a ser el final en un principio. En una entrevista para Deadline, la actriz de 'La directora' y 'Anatomía de Grey' que, en realidad, en el guión original "la cosa iba a ser al revés". Es decir, que en lugar de Villanelle, la que moría era Eve.

Al parecer, Oh y la jefa de guionistas de la cuarta temporada, Laura Neal, hablaron previamente sobre cómo iba a terminar la serie y, según la intérprete, llegaron a un acuerdo. "Le dije: 'Deberíais matar a mi personaje'", recuerda. "Pensé que sería el final más fuerte y más interesante y sentí que, emocionalmente, era el lugar correcto donde estaba porque al final de la tercera temporada sentí que Eve estaba empezando a estar en una especie de fase nihilista, así que pensamos: 'Continuemos en esa línea y metámonos de lleno'."

Sin embargo, llegó la pandemia y la producción de la serie cerró como tantas otras. Y una vez volvieron al trabajo unos meses después, los responsables de la ficción de BBC America le comunicaron que los planes habían cambiado. "Vinieron a mí y me dijeron: 'No podemos hacerlo. Tenemos que cambiarlo. Eve necesita vivir", confiesa Oh. "Eve es nuestra entrada a este mundo. Ella es nuestra heroína común. Por lo que sería realmente deprimente si ella muriese'. Así que lo cambiamos". Además, señala que Jodie Comer, su compañera protagonista, "estaba muy de acuerdo con eso".

¿Final cobarde?

Entre los más críticos con el desenlace de 'Killing Eve' se encuentra el autor de la serie de novelas en la que se basa el drama de BBC America, Luke Jennings, que acusó a los guionistas de "doblegarse a las convenciones" y "castigar" a Eve y Villanelle por su sexualidad. Es decir, el escritor vuelve a poner sobre la mesa el debate del llamado síndrome de la lesbiana muerta. "¿Cuánto más oscuramente satisfactorio y fiel al espíritu original de 'Killing Eve' hubiese sido ver a la pareja caminar junta hacia la puesta de sol?", concluye.