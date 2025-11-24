Por Julia Almazán Romero | |

La ruptura de Andy y Lucas sigue generando titulares y tensiones que van mucho más allá de lo musical. El último episodio lo ha protagonizado Lucas González, cuya relación con la prensa, y en concreto con Saúl Ortiz, ha terminado explotando en pleno directo en 'Fiesta'. El colaborador relató cómo una conversación profesional acabó convirtiéndose en un conflicto personal tras recibir un audio del cantante que los propios tertulianos del programa calificaron como "asqueroso" y "denunciable".

Todo comenzó, según Ortiz, cuando Lucas lo llamó después de que él publicara una entrevista con Andy. Habían pactado unas declaraciones, en las que el artista ofrecía su versión del distanciamiento con su excompañero e incluso le enviaba "documentación sensible sobre Andy". Sin embargo, cuando el periodista le envió el borrador del texto, el cantante "se enfadó muchísimo". Quería que todo apareciera "en tercera persona", sin atribución directa. A su negativa, llegó la reacción: "Me manda un audio insultante para mí que es terrible", explicó Ortiz, y añadía que el artista "está muy preocupado por lo que he comido para estar sentado aquí".

Iván Reboso y Amor Romeira reaccionan a la llamada de Lucas en 'Fiesta'

Las primeras reacciones del equipo de 'Fiesta' no tardaron en llegar. Marisa Martín Blázquez habló de una terminología "asquerosa" e Iván Reboso lo definió como "aberrante". La indignación fue tal que el propio Lucas decidió llamar en directo, desatando un tenso cruce: "Lo que estáis comentando del audio de Saúl, la verdad es que en esa frase me pasé", reconoció inicialmente el cantante. Sin embargo, acto seguido trató de justificarse acusando al periodista de provocarlo: "Tú me dices de todo, me dices ladrón, que no tengo vergüenza". A lo que Ortiz respondió contundente: "Eso lo vas a tener que demostrar (...) te voy a poner una demanda", decía, cortando la llamada.

Andy y Lucas en la Gala 10 de 'Tu cara me suena 8'

Otro momento tierra trágame en 'Fiesta'

Minutos después, Lucas pidió volver a intervenir para ofrecer unas disculpas públicas: "". Además, explica que se da "vergüenza por ese audio" y confiesa que "está sometido a mucha presión", reconociendo que "". Ortiz aceptó las disculpas, pero el episodio dejó al descubierto el clima de tensiones que rodea al exintegrante del dúo gaditano en plena guerra mediática con Andy.

La tarde en Telecinco venía ya cargada de tensión, pero todavía quedaba un momento para la anécdota. El grupo La Llave, invitado para presentar su single 'No lo consigo', vivió un incómodo corte de sonido durante su actuación en playback. En mitad del tema, la música se detuvo repentinamente, dejando a los tres integrantes, Aarón Blasco, Eu Sobrino y Agustín Sánchez, completamente paralizados ante el silencio del plató. intervino al instante para salvar la situación: "Hemos tenido un pequeño problemilla. Son cosas del directo", dijo antes de dar paso a publicidad. A la vuelta, el trío repitió la actuación sin incidentes y, todavía con ganas de quitarse la espina, pidió permiso para interpretar un fragmento a capella.