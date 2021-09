La noche del domingo 26 de septiembre, 'Secret Story: Cuenta atrás' celebró su tercera gala con Jordi González. Tras la expulsión de Bigote Arrocet, el presentador recibió en plató al chileno, quien se vio sorprendido por la presencia de Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos, entre el grupo de colaboradores. Un encuentro que, lejos de desatar tensiones entre los dos, terminó con ambos al borde del llanto.

Bigote Arrocet y Alejandra Rubio, emocionados en su reencuentro en 'Secret Story'

El segundo expulsado del reality llegaba a plató al comienzo de la gala, donde era recibido por González antes de reparar en la presencia de la nieta de su expareja. "¡Alejandrita!", exclamaba el chileno, al hacer un barrido entre los presentes, para después acercarse inmediatamente a Rubio, a quien besó en la mano y en la mejilla, despertando aplausos entre los presentes. "Te estás emocionando", observó el presentador, al intentar hablar con Arrocet sobre el reencuentro, antes de reparar en que la colaboradora estaba pasando por lo mismo. "No me hagáis esto", pedía Rubio, entre sonriente y conmovida, momento en el que González señaló que "nadie se avergüence de emocionarse".

"Me gusta verla", confesó Arrocet, emocionado tras confesar que no esperaba encontrarse con ella en plató. A raíz del estado de ambos, González animó a Rubio a que se acercara al humorista, en el centro del plató, donde ambos apenas eran capaces de contener las lágrimas. "Le tengo mucho cariño", reconoció Arrocet, antes de añadir que "es igual que su abuela. Me ha hablado tanto de ella... y yo la quiero mucho". "No sé qué decir, porque yo con él no tengo ningún problema, ya lo he dicho siempre. Me he querido mantener al margen de esta historia. Hay cosas que me duelen, porque no las entiendo, igual", admitió Rubio, cuando González quiso preguntarle cómo se sentía, momento en el que manifestó que "me alegro de verte", al igual que prometió que "voy a ser todo lo objetiva que pueda".

Menudo MOMENTAZO emocionante entre Edmundo y Alejandra Rubio ???????????? #SecretNoche3 pic.twitter.com/AJfgv7cxZf — Secret Story España (@SecretStory_es) September 26, 2021

"No me lo esperaba"

"Al final, han estado muchos años y me duele que la cosa esté así", concluyó una emocionada Rubio, quien ocupó su asiento junto a Arrocet. En ese momento, González quiso saber "como recuerdas a Bigote", ante lo que la colaboradora declaró que "con sus cosas, pintando camisetas, poniendo flores a los árboles cuando no tenían...". "Viendo el cariño que os tenéis y que no podéis disimular, me parece tremendo que hayáis llegado a esta situación en la que no podéis hablar", observó el presentador.

"Le tengo mucho cariño porque su abuela la adora y siempre iba a visitarla", confesaba entonces Arrocet, tras lo cual el catalán abordó la repentina marcha de Terelu Campos en la gala del jueves 23 de septiembre, antes de que el chileno -llegara a plató. "Creo que no se quería enfrentar a esta situación", apostó su hija, tras lo cual reconoció que "yo también tenía ese miedo. No me lo esperaba así para nada". "Podía estar enfadado, molesto, porque ha habido muchas cosas. Yo también podía sentirme así, porque al final es mi abuela", comentó Rubio, mientras Arrocet negaba albergar algo en su contra.