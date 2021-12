'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su semifinal la noche del 21 de diciembre, en Telecinco, con Carlos Sobera al frente. El programa reunió a sus cinco finalistas para llevar a cabo un "meeting" con el que defendieran su posible victoria en el reality, al igual que emitieron vídeos de sus últimos roces, entre los que se encontraban las acusaciones que los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo, lanzaban contra Luca Onestini, y viceversa. Un cruce de reproches que se repitió en directo, salpicando también a Cristina Porta, antes de que el presentador tratara de calmar las cosas, sin resultado.

Carlos Sobera se dirige a los finalistas de 'Secret Story'

Los finalistas pudieron ver así cómo los gemelos tachaban de "machista" al italiano e incluso apuntaban al supuesto "miedo" que Porta había tenido de llorar ante él en sus continuas disputas por las nominaciones, con el fin de que no la tachara de victimizarse. En su defensa, Onestini dejó caer la posibilidad de que los hermanos pudieran ser calificados de homófobos por emplear la palabra "maricón", al igual que recordó el hecho de que, en un momento del concurso, lo describieron como una persona agresiva o "amenazaron" con cortar el cuello a Emmy Russ al comienzo del concurso, en una de sus discusiones.

Ante la tensión entre los concursantes por esas duras acusaciones, Sobera quiso romper una lanza en favor de la paz, al señalar que "viendo vuestras reacciones ante estos temas que son tan serios, como la homofobia, la agresividad o el machismo, deduzco que los cuatro estáis opinando exactamente lo mismo, es decir, sentís un profundo rechazo hacia la homofobia y la violencia". Por esa razón, el presentador lanzó una pregunta: "¿por qué no conseguimos hacer los cuatro las paces de una vez, mantenemos el discurso, que en el fondo es el que tenéis todos dentro de vuestro corazón y vuestro cerebro, de que hay que criticar estas dos actitudes, la violencia machista y la homofobia, no dar ni la más mínima oportunidad a que estén presentes ni dentro ni fuera de la casa?".

"¿Y si dejamos los reproches?"

Asimismo, el presentador planteó a los concursantes "por qué nos damos un apretón de manos y estamos todos de acuerdo en que pensamos todos igual y en esa misma dirección, y dejamos de hacernos reproches constantemente entre los cuatro". "Yo homófobo no se lo he llamado a nadie, pero machista si que me lo han dicho estos dos chavales", replicó Onestini, alejándose de una posible reconciliación, ante lo que Jesús argumentó que "te he comparado con lo que se dijo en su momento". "Lo que pido es que hagáis eso", insistió Sobera, sin resultado, puesto que tanto el italiano como los gemelos continuaron discutiendo en torno a sus mutuos reproches.