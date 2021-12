*En elaboración

'Secret Story: La noche de los secretos' alcanzó su última entrega con Jordi González el domingo 19 de diciembre. Con el reality encarando ya sus últimas citas antes de la final, la tensión en plató fue más que evidente, hasta el punto de que el presentador terminó estallando al ver cómo sus intentos de continuar la gala se veían ignorados por algunos de los presentes, que insistían en seguir con sus disputas.

Jordi González, al límite al verse ignorado en medio de los enfrentamientos en 'Secret Story'

La tensión se hizo más que palpable en un momento de la gala, después de que el programa mostrara las acusaciones de "machista" lanzadas por parte de los Gemeliers contra Luca Onestini tras su una de sus últimas discusiones. Fue entonces cuando Miguel Frigenti apostó por que el italiano se iba "a llevar una sorpresa cuando salga y vea que si la gente lo tacha de machista, la principal culpable es Cristina, no Jesús", en referencia a las palabras que Porta había lanzado sobre Onestini durante su disputa a raíz de la nominación del hermano de Gianmarco Onestini para salvar a la periodista. Fue entonces cuando, entre otras cosas, la catalana insistía en no llorar ante su pareja, puesto que la acusaba de victimista.

De hecho, el hermano del concursante no dudó en saltar ante las palabras del manchego: "es muy importante pensar muy bien las palabras, porque estamos en un programa público. Hay que saber qué palabras se usan y cuáles son". "Aquí no hay nadie machista. Ni mi hermano, ni yo, ni ninguna persona aquí sentada, porque si no, no estaría aquí, ni mi hermano ahí. Por lo tanto, paremos de decir tonterías", insistió el italiano, visiblemente molesto, elevando la voz con cada palabra. "A mí me ha llamado payaso", apuntó Frigenti, a lo que el defensor de Onestini replicó sin tapujos "porque lo eres". "Lo que han insinuado es extremadamente sucio. No todo vale para llegar a una final", recalcó el italiano. "Si os queréis poner cinco en mi contra todas las veces, hacedlo, pero solo sois unos cobardes, porque solo os ponéis subiditos en grupo", señaló además el hermano de Onestini, en medio de la disputa.

"¿Cómo tengo que decirlo?"

Jordi González estalla tras intentar seguir la gala de 'Secret Story' en medio de las disputas

"Es la verdad, porque no tienen la personalidad de decirme las cosas y siempre tengo que aguantar a cinco personas que me machacan y no me dejan hablar. Y estoy cansado", manifestó Gianmarco, a quien Frigenti tachó de "mentiroso". La tensión estalló aún más con la intervención de Alba Carrillo: "tengo que recordar un día en el que este señor mandó a mi hermana a fregar. Si eso no es machista, que baje dios y lo vea". Una declaración que lo enfrentó no solo al italiano, sino también a Cynthia Martínez, mientras González trataba en vano de poner paz para seguir con la gala.

"¡Por favor, por favor! ¿Cómo tengo que decirlo? ¡Os lo pido por favor!", demandó el presentador, elevando la voz. Sin embargo, el catalán logró un momentáneo silencio, roto por Martínez, que volvió a enzarzarse con Carrillo, para frustración de González. "¡A ver! ¡Estoy a nada de pedir la expulsión de plató de esta gente que no respeta nada ni a nadie!", amenazó el catalán, al límite, despertando un aplauso entre los presentes y cortando, por fin, cualquier discusión. De hecho, más avanzada la gala, el presentador incluso dejó caer la posibilidad de que aquellos que no le prestaran atención podrían no cobrar por su trabajo de esa noche, dada la casi continua tensión que reinaba en el plató.