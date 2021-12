La noche del domingo 19 de diciembre, Telecinco celebró la última cita de 'Secret Story: La noche de los secretos' de la mano de Jordi González, antes de la final del reality. La cita se convirtió en la primera vez en plató de Sandra Pica tras ser la última expulsada antes de la final, ocasión que el presentador aprovechó para animar a Steisy a manifestar su opinión sobre el concurso de la catalana, lo que terminó haciendo saltar a su novio, Julen de la Guerra.

Steisy y Sandra Pica, enfrentadas en 'Secret Story'

Todo comenzó cuando, al comienzo de la gala, González animó a la colaboradora a que le resumiera "el concurso de Sandra", ante lo que Steisy opinó que "de todo, menos humilde", provocando una carcajada en la aludida. "Siempre estás diciendo que eres muy humilde y hablas de los valores que tienes. Pero al igual que un Ferrari no necesita correr para que la gente sepa los caballos que tiene, la persona que es humilde, no lo dice", apuntó la almeriense, momento en el que también le reprochó a la catalana que "intentaste engañarnos a todos fingiendo un embarazo con Tom. ¿Dónde estaba ahí tu humildad?". "¿Te han preguntado sobre mi concurso, o sobre mi vida?", replicó entonces Pica.

"Me parece que no es humilde, porque después de tirarse dos meses acostada, que coja y muera matando, y que cuando se vaya no desee suerte... lo que hiciste, dejaste mucho que desear en ese momento", explicó Steisy, haciendo referencia a la despedida de Pica a sus compañeros, los cuales no todos habían recibido buenas palabras por su parte. En ese momento, Alba Carrillo intervenía con el objetivo de preguntar a la almeriense si "has tenido alguna cosa con Julen", puesto que "le hablas con un despecho de mujer con la que ha tenido algo y, ahora, la rabia contra Sandra...". "Los que estaban en 'Mujeres y hombres y viceversa' te lo pueden decir: Julen no me gustaba. Era un niño a mi lado, no me gusta su estilo, ni me gusta físicamente ni me pone cachonda", respondió la aludida, a lo que añadió que "para nada es despecho, y menos con el pedazo de novio que tengo, que creo que no hay ni comparación".

"Esto no es colchón plus y la fregona mágica"

Julen interviene ante las críticas de Steisy a Sandra Pica en 'Secret Story'

"Cuando una persona me llama analfabeta y demás, es normal que me cabree. Y más él, sabiendo mi historia de mi vida, que me sacaron de forma ilegal del colegio, de niña, porque no teníamos para comer", señaló entonces Steisy, en referencia a De la Guerra, quien aseguró que "yo no te llamé analfabeta porque tengas pocos o muchos estudios", sino que lo hacía por el hecho de que había criticado su concurso, según él, en base a lo que se comentaba en las redes sociales y no en lo que había visto en el canal 24 horas. "Julen, te has pasado el concurso durmiendo. No me ha gustado", defendió la colaboradora. Pica apuntó entonces que "si la casa está llena de mierda, será desde que he salido yo, porque aparte de dormir, he fregado", ante lo que Steisy replicó que "esto se llama 'Secret Story', no colchón plus y la fregona mágica, cojones".

"En la convivencia, la fregona mágica es necesaria. Yo no he ido de payaso a entretener a la gente haciendo el gilipollas", argumentó la catalana, a quien se sumó Miguel Frigenti al manifestar que "una persona que se tira todo el día durmiendo, no levanta las ampollas que ha levantado en ti". "Una persona que está todo el día durmiendo causa indiferencia, y tú le hablas con un desprecio que es todo menos indiferencia, así que algo más habrá hecho aparte de dormir. Otra cosa es que tú no quieras reconocerlo", declaró el manchego. "A mí colaboradora me ha insultado y yo a él nunca lo ha insultado a su persona. Yo he criticado solo su concurso y al que le ha sentado como un tiro, ha sido a él. Tiene que entender que hay personas a las que no les gusta su concurso. No puedo ser una falsa y hacer la pelota a nadie", recalcó Steisy.