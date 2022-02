El miércoles 2 de febrero, Telecinco celebró la tercera gala de 'Secret Story: La casa de los secretos', a la que llegaban Rafa Martínez, Alatzne Mateos y Elena Olmo como nominados de la semana, tras la salvación de Carmen Nadales en la gala del domingo 30 de enero. Un duelo a tres que se resolvió con la expulsión de la sevillana, quien contó con un 85,9% de los votos en su contra.

Elena, Rafa y Alatzne, en la gala 3 de 'Secret Story'

Al comienzo de la gala, el programa mostró los porcentajes, que por entonces se situaban en un 84,9%, un 11,1% y un 4%, tras lo cual, minutos después, se salvó al nominado con el menor porcentaje, que resultó ser Mateos. "Estoy flipando, la verdad. Yo no tenía nada claro", confesaba la vasca, perpleja, quien confesó que "quiero que se vaya Elena porque quiero quedarme con Rafa". Asimismo, la concursante reconoció que "el porcentaje no ha variado demasiado y pensaba que se iba Elena, pero siempre dudo un montón".

"Me lo esperaba", confesaba por su parte Olmo, para después reconocer que "yo me quiero quedar, pero viendo quiénes estaban nominados, creo que la que se va a ir soy yo". "Yo estaba seguro de que se iba a salvar Alatzne, pero podemos ser los dos. Creo que es ella por lo que pasó con el vídeo, pero no se sabe", confesó Martínez, a la hora de vaticinar quién tendría que despedirse del reality. Hacia el final de la gala, con Martínez y Olmo reunidos en la sala de expulsión, el programa mostró los últimos porcentajes, los cuales marcaban un 85,9% y un 14,1%, antes de que se diera a conocer la expulsión de la segunda. "Estoy superagradecido, aquí seguiré a tope con Alatzne y Carmen", manifestó el manchego.

Elena (@_elenushkaaa) se convierte en la segunda expulsada de Secret Story #SecretGala3 pic.twitter.com/1bHL4j6zk3 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 2, 2022

"Para mí estar aquí es un regalo"

Carlos Sobera comunica un mensaje a Elena de parte de su madre en 'Secret Story'

Por su parte, la que fuera segunda expulsada de 'Secret Story' dejó claro que "estoy bien, yo lo sabía". "Estoy contenta, para mí estar aquí es un regalo. He vivido mis tres semanas muy intensamente", declaró la sevillana, apenada por el hecho de separarse de Alberto Maroto, quien "me ha despertado una parte de mí que estaba bastante muerta". Asimismo, al tener que abandonar la casa de los secretos, el programa abordó su temor manifiesto a "reacción de mi familia". "Pienso que le ha sentado como un tiro y no sé lo que me espera en mi casa", confesó la concursante, quien había "estado asimilando" la posibilidad de verse rechazada por su familia a raíz de su relación con Maroto.

"Esperemos que me abra la puerta", manifestó Olmo, medio en broma y medio en serio, puesto que "mi familia no estaba para nada de acuerdo y visto lo que ha pasado, habrán dicho que a ver si me voy pronto". "Mi madre me dijo: lo que tenga que pasar, que pase fuera", recalcó la sevillana. En ese momento, Sobera apuntó que "quiero que sepas que tu madre se ha puesto en contacto con nosotros". "Me está dando mucho miedo esto", soltaba la concursante, anonadada. "Lo que ha dicho es que está contigo, que te apoya. Que quede claro", desveló finalmente el presentador, provocando que la sevillana rompiera a llorar. "Muchísimas gracias por haberse puesto en contacto, porque iba con mucho miedo. La quiero mucho y le agradezco mucho todas las oportunidades que me ha dado en esta vida. Gracias a ella soy lo que soy hoy en día", declaró Olmo, hacia su madre, aliviada.