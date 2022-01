La segunda gala de 'Secret Story: La casa de los secretos', celebrada el 26 de enero, abordó los recientes conflictos dentro de la casa, en los que Carmen Nadales había sido la protagonista principal. Además, el programa capitaneado por Carlos Sobera destapó ante los concursantes lo que realmente había ocurrido realmente entre la cordobesa, Elena Olmo y Nissy Lahr, momento en el que la primera evitó el reconocer que tanto ella como su compañera habían acusado falsamente a Nadales de haberlas empujado.

Elena mantiene su versión sobre lo ocurrido con Carmen en 'Secret Story'

"Sinceramente, estoy harta de la gente, pero tengo fuerzas para continuar. No tengo mucho que aportar, la verdad, creo que se ve solo", soltó Nadales, después de que el programa emitiera las imágenes de sus últimas disputas y de lo que había ocurrido en el baño con sus dos compañeras. "No quiero decir nada. Todo se ve. Va provocando y no tengo nada más que decir", replicó por su parte Lahr, tras lo cual su hermana Laila acusó a la cordobesa de hacer continuas provocaciones, aunque pidió "perdón a toda España. Es muy desagradable vivir esto. Me parece horrible de parte de ella y de mi hermana, también, que ha entrado en su juego". "Estoy muy orgullosa de mi reacción. Primero fui al Cubo, luego hablé con ella, pero días posteriores me he dado cuenta de que es una provocadora nata y, sinceramente, no tengo nada más que hablar con ella, porque no me aporta nada bueno", declaró por su parte Cora Vaquero, quien también se había enfrentado a Nadales.

Nadales intervino entonces para defenderse de las acusaciones de sus compañeras, "muy harta de las provocaciones y las ganas de discutir". "Creo que lo normal es que si ves que una persona está saliendo, te apartes y dejes pasar, no te quedes ahí plantada. Me parece de no tener nada de vergüenza", opinó la cordobesa, sobre el momento del "no empujón" a Lahr y Olmo, a quien entonces se dirigió Sobera. "Lo que estamos viendo todos es que el empujón no existe. ¿Tú vuelves a insistir en que existe o, después de ver las imágenes, has cambiado de opinión?", planteó el presentador. "No, ella me dio cuando estaba en el baño. La razón, no lo sé. Ella salió del baño y empujón sí que hubo. Y por lo visto, con Cora, hizo lo mismo. No sé si tendría un mal día", respondió Olmo, ante lo que el vasco insistió en que "estamos viendo las imágenes, que se supone que han sido la chispa de todo este embrollo, y no hay empujón", sin hacer cambiar de opinión a la concursante.

"No hay empujón" ha dicho Carlos Sobera, pero Elena sigue sin aceptarlo #SecretGala2 pic.twitter.com/DyHGQ6mPKg — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

"No se deben hacer acusaciones tan graves"

Carlos Sobera se dirige a los concursantes de 'Secret Story'

"¿Cómo tienes tan poca vergüenza, tía? Cómo se nota que estamos en la tele, el show que trae la gente", saltó entonces Nadales, indignada. "Sí que me diste, pero no fue un empujón. Pero algo sí que me dio", cambió Olmo, a quien la cordobesa criticó por tener la "poca vergüenza de que no os quitéis del medio". Sobera quiso conocer entonces la opinión de Álvaro López: "yo creo que hay una evidencia de que no ha habido un empujón. Y creo que lo más coherente, sensato y humilde es pedir perdón". "Te lo está diciendo hasta el presentador. No creo que pase nada por pedir perdón y asumir tus errores, sinceramente", opinó el concursante, con el que se mostraron de acuerdo Martínez y Alatzne Mateos, momento en el que Olmo se apresuró a afirmar que "yo no veo eso como una provocación". "Cuando dices una cosa, produce un efecto, se va acumulando y acaba provocando una explosión. Lo que me estás diciendo ahora, habría sido buenísimo que lo hubieras dicho antes", apuntó Sobera.

Lahr se sumó a Olmo para señalar que "no le llegó a dar, pero la intención era darle un empujón", iniciando una discusión que el presentador interrumpió. "No nos convirtamos en jueces de intenciones, porque eso ya sería lo último. Yo quiero compartir con vosotros una reflexión seria acerca de la importancia de lo que decimos y cómo lo decimos, porque las palabras pesan. Y pesan mucho", declaró el vasco, para después señalar que "acusaciones tan graves no se deben hacer a la ligera". "Vosotros sabéis perfectamente, que si hubiera existido una agresión, inmediatamente habríamos tomado medidas", defendió Sobera, antes de lanzar unas últimas palabras para dar el asunto por zanjado. "En una convivencia se puede discutir. Es lógico, pero nunca llegando a los términos en los que os habéis dirigido los unos a los otros en las últimas horas", aconsejó el presentador, antes de apuntar que con eso no ganaban "nada, salvo provocar mal humor, malos rollos, mala convivencia y, al final, perjudicar también vuestro concurso. Y la gente, en casa, piensa igual".