El jueves 16 de diciembre, Telecinco emitió la décimo cuarta gala de 'Secret Story: La casa de los secretos' con Jorge Javier Vázquez, a la que llegaban Luis Rollán y Sandra Pica como últimos nominados del reality, tras la salvación de los Gemeliers dos días antes. Los dos concursantes se enfrentaban así a un duelo definitivo, que concluyó con Pica despidiéndose de la casa, mientras que Rollán pasó a completar la lista de los cuatro finalistas del programa.

Luis Rollán y Sandra Pica, antes de la expulsión del sevillano de 'Secret Story'

Al comienzo de la gala, los porcentajes estaban situados en un 48,1% y un 51,9%, cifras que tanto Rollán como Pica pudieron ver juntos desde el Cubo, donde la catalana recalcó que el hecho de haber llegado tan lejos en el concurso era todo un logro para ella. "Entré con un objetivo personal, que era que la gente me conociera y creo que lo he conseguido", confesó la concursante, tras lo cual defendió que "creo que he sido fiel a mis principio, con lo cual no necesito llegar a la final para sentirme ganadora", lo que no quitaba que "me gustaría llegar a ese último tirón".

"Creo que cualquiera de las personas que estamos aquí y llevamos aquí tres meses, se merece tener la oportunidad de llegar a la final. Por mi parte, admiración y respeto", declaraba por su parte Rollán, para después apuntar que "cualquier decisión que tomen, será buena y positiva para mí". "Me he tomado el concurso semana a semana, de carpe diem y estar aquí es un logro", concluía el sevillano, quien una hora más tarde pudo ver la evolución de los porcentajes con Pica. Un momento en el que se producía un sorpasso, al situarse en un 50,4% y un 49,6%, que se consolidó a la media noche, cuando marcaban un 51,2% y un 48,8%.

"No puedo ser más feliz"

"Estoy tan feliz también si se termina. Si sigo aquí, estaré muy agradecida, pero si me voy a casa, será un regalo enorme", confesaba Pica, mucho antes de que Vázquez comunicara su expulsión. Fue entonces cuando la sonriente catalana volvió a recalcar sus palabras al asegurar que "no puedo ser más feliz. Lo necesitaba, necesitaba estar en casa". "No podía pedir mi expulsión, porque creo que la gente que me ha salvado, no lo merece, pero gracias a la gente que no me ha metido en una final y me deja volver con los míos", declaraba la concursante.

Por su parte, Rollán se mostraba agradecido "por dejarme seguir viviendo esta aventura", antes de despedirse de su compañera y reunirse con el resto de finalistas. De ese modo, la feliz concursante se despedía de su aventura a apenas unos días de la semifinal, que se celebrará el 21 de diciembre, en una gala en la que también se desvelará qué esfera contiene los 50.000 euros extra y, en consecuencia, qué concursante los ha ganado. En dicha cita, además, se pondrá fin a la aventura del concursante menos votado, entre las votaciones ya en positivo, para dejar tan solo a tres de ellos en la final del jueves 23 de diciembre.