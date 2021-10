'Secret Story: La noche de los secretos' emitió su sexta cita en Telecinco de la mano de Jordi González, en la que el presentador estuvo acompañado por diversos colaboradores, entre los que figuraba María Jesús Ruiz. En medio de la gala, la jienense quiso leer un mensaje que le habría dedicado Alba Carrillo, a raíz de su crítica contra su madre, Lucía Pariente, que no dudó en responder en directo.

María Jesús Ruiz habla con Jordi González sobre el mensaje de Alba Carrillo en 'Secret Story'

"Estaba esperando a que me dieras paso", confesó la jienense, en un momento de la gala, en el que el presentador anunció que "María Jesús tiene una cosa que quiere compartir con nosotros". "Como estoy muy pendiente de la redes sociales, he encontrado a la hija de una concursante, Alba Carrillo que me ha puesto: '¿te crees muy graciosa con lo de Lucifer?'", declaró entonces Ruiz.

La colaboradora aclaró entonces que había empleado el nombre del ángel caído para referirse a Pariente, el cual usaban algunos seguidores del programa en redes, en un momento de la gala. "Lo he dicho, me he reído y he pedido perdón, ya está. Ha sido un comentario", defendió la colaboradora, antes de seguir leyendo las palabras de Carrillo. "Mi madre al menos no se 'rechicuela' con señores casados", desveló Ruiz, despertando exclamaciones de sorpresa e indignación entre algunos de los presentes.

"Tenemos derecho a opinar"

"Eso mismo me he encontrado", recalcó la jienense, ante la incredulidad de sus compañeros, para después manifestar que "es un comentario, yo creo, muy fuera de lugar, porque yo si estoy sentada aquí es porque me invitan cada semana, como opinionista". "Me gustan los realities, entiendo de ellos y he ganado uno. Lo que pase o no pase dentro de la gala, todos los que estamos aquí tenemos el derecho de opinar. Para ello, hay personas que estamos cobrando por ello", añadió la colaboradora, zanajando así el asunto.