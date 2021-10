La noche del jueves 14 de octubre, los concursantes de 'Secret Story: La casa de los secretos' vivieron una nueva ronda de nominaciones, en las que Isabel Rábago sorprendió al entregar sus dos puntos a Lucía Pariente. Una decisión que se daba a raíz del enfrentamiento que habían protagonizado esa misma semana, cuando la madre de Alba Carrillo despotricó contra su compañera por su mala contestación en el momento en el que fue a ofrecerle un café, hechos que bastaron para que Carrillo rompiera su promesa de seguir defendiéndola.

Alba Carrillo discute con Terelu Campos por Isabel Rábago en 'Secret Story'

"Me ha llamado mucho la atención los dos puntos que le ha clavado Isabel Rábago a Lucía. Si le hace eso a sus amigas, que no hará", dejó caer Miguel Frigenti, cuando el programa hizo una pausa en medio de las nominaciones, en las que Luca Onestini, Adara Molinero y Pariente iban por entonces en cabeza. "A mí también", reconoció entonces Carrillo, de acuerdo con el colaborador, tras lo cual confesó que "ya rompo mi promesa de estar hasta el final con Isabel Rábago. Es la segunda vez que le hace esto a mi madre esta semana". La colaboradora apuntó entonces al momento en el que, en un bajón de Rábago, su madre se acercó a ofrecerle café. En lugar de rechazarlo sin más, la cántabra replicó de mala manera, a voz en grito, lo que provocó que Pariente lanzara duros comentarios en su contra.

"Mi madre no dice las cosas por detrás. Le fue a dar el café y, además, ella sabe que lo que hace mi madre, es para mí y para mi hijo", declaró Carrillo, tajante, para después recalcar que "mi madre no le ha dado nada a ella y ya se están viendo las cosas". "Es la segunda vez esta semana que se comporta muy cochinamente", acusó la defensora de Pariente, quien confesó que Rábago la había desencantado "absolutamente". Además, la madrileña confesó que "fui de las primeras personas a las que le dijo que iba a entrar en este concurso y yo hablé con ella con sinceridad. Y cuando le dije que mi madre iba, ella sabe por qué va, y mi madre no le arrearía a ella los puntos, porque son para ella y para su marido. Y esto es una puñalada trapera para mí como amiga". Ante sus duras críticas, Terelu Campos quiso intervenir, como defensora de Rábago: "¿me dejas hablar, Alba, por favor?". "No, es que no te dejo, porque he estado defendiendo a Isabel y ahora se acabaron las defensas absurdas", replicó la aludida.

"Me ha dolido de verdad"

Alba Carrillo pone fin a su defensa de Isabel Rábago en 'Secret Story'

"¿Que dices de que no me dejas? Hasta ahí podíamos llegar", replicó Campos, incrédula, antes de poder hablar ante la audiencia. "Yo estoy sorprendida de que Isabel le haya dado dos puntos a Lucía. Si digo lo contrario, miento. Pero también es cierto que si tu madre está ahí, no son por los dos puntos de Isabel", opinó la colaboradora. "Yo no sé qué le ha pasado. A mí la nominación me da igual, lo que me duele es la traición de una persona con la que yo he hablado mucho de este concurso", manifestó Carrillo, a quien se sumó Frigenti para manifestar que "al final el tiempo retrata a la gente", algo con lo que la madrileña estuvo de acuerdo.

Por su parte, Campos añadió que "a mí me llama la atención. Yo creía que habían arreglado las cosas y debe de ser que ella piensa que no es así", mientras Jorge Javier Vázquez retomaba las nominaciones, cuando se pudo oír a la malagueña dirigiéndose a Carrillo. "Y no me digas nunca más que yo no puedo hablar, ¿eh?", replicó Campos. Al concluir las nominaciones, con Pariente en manos de la audiencia, el presentador apuntó al enfado de Carrillo, ante lo que la aludida matizó que se sentía "muy dolida, porque llevo seis semanas defendiendo a Isa por todos los sitios. Me ha dolido, de verdad. Me parece una traición". De hecho, la madrileña no dudó en manifestar su alegría cuando Julen de la Guerra y Onestini intercambiaron al italiano en las nominaciones por la propia Rábago. "¡El karma, a casa! ¡Bravo!", estalló Carrillo, entre el júbilo del público presente en plató.