El martes 21 de septiembre, Mediaset emitió la segunda gala de 'Secret Story: Cuenta atrás', con Carlos Sobera al frente. Aprovechando la cita, el programa resolvió las sospechas de Daniel y Jesús Oviedo, los Gemeliers, sobre su compañero Julen de la Guerra, a quien relacionaban con el secreto "tengo una anomalía a la que llamo 'The warrior dolphin'", algo que finalmente resultó ser cierto.

Aunque todos los secretos de los dieciséis concursantes han salido a la luz de cara a los espectadores, los habitantes de la casa de 'Secret Story' no están al tanto de todos ellos. Por ello, en la gala del domingo 19 de septiembre, Jordi González compartió tres nuevos secretos con ellos, entre los que figuraba "tengo una anomalía a la que llamo 'The warrior dolphin'". Ante esta revelación, los Gemeliers corrieron hacia el Cubo para lanzar su apuesta: los dos relacionaban dicho secreto con De la Guerra. El dúo de concursantes llegaba a esta conclusión después de Jesús recogiera una bola días antes, que traía consigo un premio: descubrir una pista de uno de sus compañeros.

Con dicha oportunidad en sus manos, los Oviedo se lanzaron a por De la Guerra, en cuya primera taquilla descubrieron el dibujo de un delfín. Algo que en ese momento los desconcertó, pero que tuvo sentido cuando se desveló dicho secreto. Por ello, ambos concursantes tuvieron un breve careo en la noche del lunes 20 de septiembre, cuando el madrileño se mantuvo lo más serio posible mientras los Gemeliers compartían sus sospechas. "Joder, es que también, cómo se os ocurre. Un poco más y se lo contáis directamente", protestaba entonces De la Guerra, ante la obviedad de su primera pista, en apariencia tratando de fingir que el secreto no iba con él.

¡Los Gemeliers son los habitantes de la casa con más esferas en su poder: 3! ???? Si eres Team Gemeliers #SecretCuentaAtras2 pic.twitter.com/YzhOogpNah — Secret Story España (@SecretStory_es) September 21, 2021

"No tengo problema en enseñarlo"

Un día después del careo entre los tres concursantes, durante la gala de "Cuenta atrás" con Sobera, el programa confirmó que los Gemeliers habían acertado en sus suposiciones. Dicho acierto suponía que no solo iban a obtener una de las esferas de De la Guerra, sino también la segunda que el madrileño poseía después de que Isabel Rábago fallara en su apuesta sobre él, al achacarle otro secreto. "Yo no tengo ningún problema en enseñarlo", confesó el concursante, a la hora de explicar su secreto. "Me operaron de fimosis y me han dejado como una aletilla. Mi exnovia dijo que parecía un delfín y me quedé con coño, 'dolphin warrior'", relató el madrileño, quien quiso "darle la enhorabuena a los gemelos, porque lo han sacado", lo que los convertían en los primeros concursantes que destapaban el secreto de uno de sus compañeros.