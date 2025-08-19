La serie de 'Harry Potter' ya tiene a los nuevos hermanos Weasley: HBO anuncia a los fichajes

Por Julia Almazán Romero |

La serie de ' Harry Potter ' para. Tras confirmar hace unos meses a parte del reparto principal, la producción ha desvelado ahora nuevas incorporaciones que

Los gemelos Tristan y Gabriel Harland, que ya coincidieron en 'The Last Kingdom', darán vida a los inseparables Fred y George, conocidos por su carácter bromista y su ingenio, que tantas veces ayudó a Harry, Ron y Hermione en momentos clave. Ruari Spooner asumirá el papel de Percy, el hermano estricto y ambicioso. En cuanto a Ginny, será Gracie Cochrane la encargada de dar vida a la única hija de Molly y Arthur.

Estos son los nuevos hermanos Weasley de la adaptación televisiva de la saga 'Harry Potter'

Estos personajes ya fueron llevados a la gran pantalla por James y Oliver Phelps (Fred y George), Chris Rankin (Percy) y Bonnie Wright (Ginny), actores que marcaron a toda una generación de fans con sus interpretaciones.

Fred, George, Percy y Ginny ya tienen quien los de vida en la nueva serie de 'Harry Potter'

Con estas incorporaciones, los Weasley van tomando forma tras la confirmación de. Todavía quedan por anunciar los nombres de Arthur, Bill y Charlie, este último mencionado en la publicación de Instagram donde han anunciado el fichaje de los Weasley: "", comentaron.

El proyecto, producido por Francesca Gardiner y con Mark Mylod al frente de varios episodios, cuenta con la participación de J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman como productores ejecutivos. La primera temporada corresponde al primer libro de la saga 'Harry Potter y la piedra filosofal' y promete un gran nivel de detalle para la adaptación.

Un rodaje que despierta expectación mundial

El rodaje ya está en marcha en Londres y ha dejado las primeras imágenes de Dominic McLaughlin como Harry Potter y Nick Frost como Hagrid, con detalles tan icónicos como el paraguas rosa del semigigante. La ficción se estrenará en 2027 en HBO y según ha confirmado Warner Bros. Discovery, la producción está pensada para durar "diez años de 'Harry Potter'", lo que garantiza una década de magia en televisión.