La serie de 'Harry Potter' ya tiene a los nuevos hermanos Weasley: HBO anuncia a los fichajes

Los gemelos Tristan y Gabriel Harland, que ya coincidieron en 'The Last Kingdom', darán vida a los inseparables Fred y George, conocidos por su carácter bromista y su ingenio, que tantas veces ayudó a Harry, Ron y Hermione en momentos clave. Ruari Spooner asumirá el papel de Percy, el hermano estricto y ambicioso. En cuanto a Ginny, será Gracie Cochrane la encargada de dar vida a la única hija de Molly y Arthur.
Estos son los nuevos hermanos Weasley de la adaptación televisiva de la saga 'Harry Potter'
Estos personajes ya fueron llevados a la gran pantalla por James y Oliver Phelps (Fred y George), Chris Rankin (Percy) y Bonnie Wright (Ginny), actores que marcaron a toda una generación de fans con sus interpretaciones.
Katherine Parkinson como Molly. Todavía quedan por anunciar los nombres de Arthur, Bill y Charlie, este último mencionado en la publicación de Instagram donde han anunciado el fichaje de los Weasley: "Charlie está en Rumanía, pero se unirá a nosotros muy pronto", comentaron.
Fred, George, Percy y Ginny ya tienen quien los de vida en la nueva serie de 'Harry Potter'
El proyecto, producido por Francesca Gardiner y con Mark Mylod al frente de varios episodios, cuenta con la participación de J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman como productores ejecutivos. La primera temporada corresponde al primer libro de la saga 'Harry Potter y la piedra filosofal' y promete un gran nivel de detalle para la adaptación.
Un rodaje que despierta expectación mundial
El rodaje ya está en marcha en Londres y ha dejado las primeras imágenes de Dominic McLaughlin como Harry Potter y Nick Frost como Hagrid, con detalles tan icónicos como el paraguas rosa del semigigante. La ficción se estrenará en 2027 en HBO y según ha confirmado Warner Bros. Discovery, la producción está pensada para durar "diez años de 'Harry Potter'", lo que garantiza una década de magia en televisión.