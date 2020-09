Las series y programas que no verás próximamente por el coronavirus

Septiembre siempre ha sido un mes señalado en el calendario por los aficionados a los programas de entretenimiento y a las series de televisión. Los más seriéfilos esperan con mucha ilusión la llegada de esta época del año para disfrutar de las nuevas temporadas de sus series favoritas o para descubrir nuevas ficciones y programas que les hagan engancharse a la pequeña pantalla. Sin embargo, en esta ocasión tendremos que aguantar un poco más de lo habitual porque el rodaje de muchas producciones se ha visto paralizado o retrasado por la situación excepcional en la que vivimos este 2020.

En España las grabaciones han conseguido arrancar poco a poco tomando todas las medidas de seguridad oportunas para proteger la salud de los miembros del equipo. Y lo normal en estas fechas es que también hubiese sucedido lo mismo con los rodajes estadounidenses para que en septiembre se iniciase la temporada televisiva 2020-2021 con el arranque de nuevas temporadas. Las circunstancias han hecho que, por el momento, solo podamos disfrutar de ficciones y programas que ya habían finalizado su producción con antelación, viviendo un arranque atípico en lo que respecta al curso televisivo.

Algunas series y programas tuvieron que parar en el mes de marzo, justo cuando ya habían comenzado a trabajar en nuevas entregas y sin saber exactamente cuándo podrían regresar. En otros casos han logrado retomar las grabaciones tras meses de estancamiento, pero han tenido que paralizar el rodaje debido a la detección de un caso entre el equipo técnico o artístico. Ante la incertidumbre que todavía rodea a la industria televisiva, desde FormulaTV queremos repasar y recopilar las producciones audiovisuales que se han visto afectadas de algún modo por la crisis sanitaria mundial provocada por la Covid-19.

1 Series atrasadas

'Anatomía de Grey' y 'American Horror Story: 1984'

Entre las series que no veremos en septiembre como estamos acostumbrados destaca el caso de 'Anatomía de Grey'. La longeva ficción protagonizada por Ellen Pompeo habría iniciado las grabaciones de su temporada 17 entre julio y agosto, pero este año la demora les ha obligado a comenzar el rodaje en septiembre, un mes más tarde de lo normal. Para hacer más llevadera la espera, Pompeo compartía a través de sus redes sociales sus impresiones tras la lectura de guion del primer capítulo, confirmando que tendremos una nueva pareja que será muy adorable. Además, Krista Vernoff, showrunner de la serie, afirmaba que 'Anatomía de Grey' incluirá en las nuevas tramas la pandemia ocasionada por el coronavirus. Lo mismo sucede con otras ficciones como 'Chicago Med', 'NCIS: Los Ángeles', 'El joven Sheldon' o 'This Is Us', entre otras, que tardarán uno o dos meses más de lo normal en estrenarse.

Otra ficción que siempre arranca entre septiembre y octubre es 'American Horror Story'. La producción ideada por Ryan Murphy dependía de la situación climática de las localizaciones elegidas para el rodaje de su décima temporada, por lo que el parón impuesto les ha impedido grabar cuando estaba previsto y en las condiciones que requerían. En este caso, han optado por aplazar los nuevos capítulos hasta el próximo año. NBC también ha tenido que posponer hasta octubre parte de sus apuestas, como 'Superstore'. Además, la octava temporada de 'Brooklyn Nine-Nine', anunciada inicialmente para otoño de 2020, queda retrasada hasta 2021. Aquí no solo ha influido la pandemia, los responsables de la sitcom encabezada por Andy Samberg han desechado los guiones iniciales para replantearse cómo abordar el movimiento Black Live Matters en una comedia policial.

'The Walking Dead' también será la gran ausencia de este otoño. Acostumbrados a su estreno en el mes de octubre, tendremos que esperar hasta 2021 para la temporada 11, no obstante, a principios de año parece que tendremos una tanda de seis episodios que prolongarán la décima temporada. Además, el 4 de octubre podremos ver el último capítulo que quedó pendiente de emisión y en el que veremos el esperado reencuentro entre Negan y Daryl. Asimismo, 'Fear The Walking Dead' iniciará las emisiones de su sexta temporada el 11 de octubre, fecha muy posterior a la que normalmente estamos habituados.

Listado series atrasadas:

- 'Anatomía de Grey'

- 'Los Goldberg'

- 'The Good Doctor'

- 'Superstore'

- 'Brooklyn Nine-Nine'

- 'The Walking Dead'

- 'Euphoria'

- 'Stranger Things'

- 'Muñeca rusa'

- 'The Witcher'

- 'Sex Education'

- 'This Is Us'

- 'Chicago Med'

- 'Chicago Fire'

- 'Chicago P.D.'

- 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales'

- 'The Blacklist'

- 'NCIS'

- 'NCIS: Los Ángeles'

- 'NCIS: New Orleans'

- 'El joven Sheldon'

- 'Black-ish'

- 'Los Conner

- 'Blue Bloods'

- 'The Flash'

2 Programas atrasados

'RuPaul's Drag Race UK' y 'Survivor'

Las series no han sido los únicos formatos afectados por el coronavirus, los concursos y los reality shows también han sufrido las consecuencias. La temporada 41 de 'Survivor' estaba programada para emitirse este otoño, pero la cadena CBS decidía retirar el formato de su parrilla televisiva debido a la imposibilidad de grabar los nuevos programas. La producción iba a iniciarse en el mes de marzo, pero no tuvieron más remedio que cancelarla. Esperaban poder retomarla, pero la incertidumbre y los problemas para mantener la seguridad han hecho que, finalmente, decidan esperar a tiempos mejores.

El formato 'RuPaul's Drag Race UK' paralizó sus grabaciones en el mes de marzo cuando tenían la mitad de la temporada y no será hasta finales de año cuando retomen el trabajo, por lo que habrá que esperar para poder ver su segunda temporada. En España tendríamos que conocer ya al ganador o a la ganadora de 'Tu cara me suena 8', sin embargo, el estado de alarma impidió que le programa pudiese continuar sus grabaciones. Septiembre tampoco será el mes en el que podamos presenciar la recta final del concurso, que queda pendiente como una de las apuestas de la nueva temporada televisiva de Atresmedia, aunque sin fecha exacta de su regreso.

Listado programas atrasados:

- 'Survivor USA'

- 'RuPaul's Drag Race UK'

3 Series canceladas

'The Society' y 'Esta mierda me supera'

Netflix abrió la veda anunciando las cancelaciones de 'The Society' y 'Esta mierda me supera' tras una sola temporada en emisión. Los responsables de la plataforma de vídeo bajo demanda optaban por poner fin a estas dos producciones a pesar de sus buenos resultados entre crítica y público. Además, cabe señalar que ya se había anunciado la renovación por una segunda temporada del drama adolescente creado por Chris Keyser. La razón principal argumentada está relacionada con los problemas que están surgiendo para mantener a flote las diferentes producciones, sobre todo por los estrictos protocolos a seguir para evitar los contagios.

Lo mismo sucedía con 'Cortés y Moctezuma', uno de los proyectos más ambiciosas de Amazon Prime. La serie contaba con un potente elenco encabezado por Javier Bardem, encargado de meterse en la piel de Hernán Cortés. En concreto, la compañía decidía cancelar la producción por las pérdidas producidas durante el parón derivadas del coste de mantenimiento de los sets de rodaje y del equipo. A todo eso habría que sumarle el elevado importe que supondría retomar el rodaje, que llevaba dos semanas en marcha cuando se vieron obligados a parar y que ahora tendría que adaptarse a una nueva normalidad.

Listado series canceladas:

- 'The Society'

- 'Esta mierda me supera'

- 'Cortés y Moctezuma'

4 Series y programas paralizados por un caso de Covid-19

Susi Caramelo y Sandra Barneda

Uno de los primeros formatos que tuvo problemas tras comenzar a grabar en la nueva normalidad fue 'Élite'. La ficción de Netflix tuvo que detener el rodaje en su segundo día por un posible caso de Covid-19 entre uno de los miembros de su equipo. Las pruebas periódicas a los que se someten tanto actores como técnicos permitieron aislar al positivo de manera rápida y eficaz para evitar más contagios. Tras unos días de paralización, pudieron retomar las grabaciones de la que será la cuarta temporada.

'La isla de las tentaciones', que se encuentra en plenas grabaciones en República Dominicana con Sandra Barneda al frente, también tuvo que parar por un posible caso de Covid-19. Mediaset España lanzaba un comunicado anunciando la decisión de suspender las grabaciones hasta esclarecer lo sucedido y comprobar que podían continuar trabajando con total normalidad. En España ocurría algo similar en 'Caramelo', producción de Movistar+ que paraba sus grabaciones tras confirmarse el positivo de Susi Caramelo, rostro principal del programa. Una vez finalizado el aislamiento y su presentadora se encuentre en condiciones de seguir, el equipo volverá a la carga.

Listado formatos paralizados:

- 'Élite'

- 'La isla de las tentaciones'

- 'Caramelo'

- 'Riverdale'