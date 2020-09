Todos los estrenos de programas de la temporada 2020/2021

Tras una recta final de la temporada 2019-2020 trastocada por la irrupción del coronavirus y el posterior confinamiento, las compañías televisivas ya están preparadas para afrontar la siguiente etapa televisiva. Para ello, no solo se está apostando por nuevas ficciones propias, sino que también se ha ido anunciando la incorporación de los grandes programas producidos en España, a las parrillas de las distintas cadenas.

En su mayoría, los formatos que se han dado a conocer hasta la fecha son más que familiares para la audiencia y, de hecho, algunos de ellos se han consolidado como los pesos pesados de las distintas compañías televisivas. Sin embargo, también se han adelantado algunos programas nuevos que aún no han sido sometidos al veredicto de la audiencia y que podrían convertirse en los próximas joyas de las cadenas que han apostado por ellos. Ante el comienzo de la nueva temporada televisiva 2020-2021, aún marcada por la crisis del Covid-19, en FórmulaTV recogemos algunas de las producciones nacionales que las cadenas españolas irán incorporando a sus respectivas parrillas en los próximos meses.

1 Antena 3

'Tu cara me suena', 'El juego de los anillos' y 'La Voz'

La crisis del coronavirus impidió que Antena 3 pudiera emitir en directo la recta final de la octava edición de uno de sus formatos más exitosos, 'Tu cara me suena', por lo que esta es una de las tareas pendientes que la cadena incorporará en la nueva temporada televisiva. La emisión de 'La Voz' en su segunda edición en la cadena de Atresmedia, la séptima emitida en España, también hubo de posponer su estreno la anterior temporada. Uno de los formatos estrella de Antena 3 que ya se está promocionando, aún sin fecha concreta, con el nuevo equipo de coaches formado por Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López. A él se unirán, además, las versiones del talent show 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior', con sus segundas temporadas, aún pendientes de fecha de estreno.

Antena 3 también recuperará uno de sus formatos insignia, 'El hormiguero', cuya décimo quinta temporada arranca el 7 de septiembre. Otros regresos a la principal cadena de Atresmedia, estarán protagonizados por nuevas entregas del programa de humor 'Me resbala', al igual que habrás más emisiones de 'El juego de los anillos' y '¿Quién quiere ser millonario?'. Estos dos programas debutaron la temporada pasada y, a raíz de su éxito, Antena 3 optó por grabar nuevas entregas con famosos.

De hecho, 'El juego de los anillos' ya ha desvelado la identidad de algunos de sus concursantes en sus promos, entre los que se encuentran Marta Torné, Blas Cantó, Maxi Iglesias, Silvia Abril o Los Morancos. Asimismo, la cadena principal de Atresmedia incluye dos nuevos concursos que carecen, por el momento, de fecha de estreno: 'El desafío', producido por Pablo Motos, cuya grabación se paralizó por el coronavirus; y 'Mask Singer: adivina quién canta', adaptación del exitoso programa estadounidense que espera encontrar su hueco entre el público español.

- 'El desafío' (Sin fecha)

- 'El hormiguero' (temporada 15, 7 de septiembre)

- 'El juego de los anillos' (2ª edición, sin fecha)

- 'La Voz' (2ª edición, sin fecha)

- 'La Voz Kids' (2ª edición, sin fecha)

- 'La Voz Senior' (2ª edición, sin fecha)

- 'Mask Singer: adivina quién canta' (Sin fecha)

- 'Me resbala' (Sin fecha)

- 'Tu cara me suena' (final 8ª edición, sin fecha)

- '¿Quién quiere ser millonario?' (Sin fecha)

2 Cuatro

'Cuarto milenio', 'Samanta y la vida de...' y 'Mujeres y hombres y viceversa'

En cuanto a las apuestas de Cuatro, la cadena de Mediaset cuenta, por el momento, con un único nuevo formato: 'Samanta y la vida de...'. Protagonizado por Samanta Villar, este programa se estrenó el 1 de septiembre con Ruth Lorenzo y repasará la vida de distintos famosos, como el futbolista Cesc Fàbregas o la humorista Yolanda Ramos. Otro de los programas que ya han iniciado su nueva temporada en la cadena es 'Adivina qué hago esta noche', cuya nueva temporada arrancó el 2 de septiembre con Elena Furiase y Luján Argüelles como primeras invitadas. Por su parte, 'Cuarto milenio' también tiene ya fecha de regreso: el 6 de septiembre, cuando Iker Jiménez volverá a Cuatro con la primera de sus entregas sobre el coronavirus previstas para la temporada: "Origen" y "Horizonte".

Entre los programas que regresan a la cadena de Mediaset, esta temporada podremos disfrutar de nuevas entregas de 'El concurso del año', al igual que se emitirán las sextas temporadas de 'Los Gipsy Kings', donde Omar Montes será uno de los protagonistas y Noemí Salazar contará con la compañía de sus amigas de 'GH VIP 7', Alba Carrillo y Estela Grande; y de 'Volando voy', con Jesús Calleja, quien también protagonizará nuevas aventuras en 'Planeta Calleja'. Los reportajes de actualidad de 'En el punto de mira' estarán incluidos en esta nueva temporada en Cuatro, al igual que se emitirá la segunda edición de 'Mujeres al poder', con Carme Chaparro al frente, formatos por ahora sin fecha de estreno. Asimismo, la cadena de Mediaset seguirá apostando por sus dating shows insignia: 'First Dates', de nuevo con Carlos Sobera, y 'Mujeres y hombres y viceversa', que inicia una nueva etapa con Jesús Vázquez como sustituto de Toñi Moreno.

- 'Adivina qué hago esta noche' (2 de septiembre)

- 'Cuarto Milenio' (6 de septiembre)

- 'El concurso del año' (Sin fecha)

- 'En el punto de mira' (Sin fecha)

- 'First Dates' (Sin fecha)

- 'Los Gipsy Kings' (6ª temporada, sin fecha)

- 'Mujeres al poder' (2ª edición, sin fecha)

- 'Mujeres y hombres y viceversa' (Sin fecha)

- 'Planeta Calleja' (6ª temporada, sin fecha)

- 'Samanta y la vida de...' (1 de septiembre)

- 'Volando voy' (6ª temporada, sin fecha)

3 Disney Channel

Edurne, presentadora de Fam Jam, ¡Baila en familia!'

Disney Channel también es otra de las cadenas que está preparada para el debut de un formato español este mismo otoño, en esta ocasión, completamente nuevo: 'Fam Jam, ¡Baila en familia!'. Un talent show, por ahora sin fecha de estreno, en el que doce familias competirán por un premio, demostrando sus habilidades sobre la pista de baile a lo largo de varias semanas, con la cantante Edurne como presentadora. Este sería el cuarto formato que la artista conduce tras ponerse al frente de 'Baila con Edurne' y 'Edurne y sus bichos' en Nickelodeon, y 'Todo va bien' en Cuatro, además de el trabajo que la cantante ha realizado en otros talent shows como 'Got Talent España' y 'Idol Kids', en los que ha ejercido como jurado.

- 'Fam Jam, ¡Baila en familia!' (Sin fecha)

4 La 1

'La hora de La 1', 'MasterChef' y 'Prodigios'

Televisión Española también tiene formatos previstos para La 1 en la temporada 2020-2021, para la que, de momento, la cadena pública cuenta con tres novedades, dos de carácter informativo y un magacín gastronómico: 'La hora de La 1', 'La pr1mera pregunta' y 'Como sapiens', este último adelantado por Yotele. Mientras que el primer programa, presentado por Mónica López, está destinado a ocupar la nueva franja matinal de La 1 y debutará el 7 de septiembre con una entrevista a Pedro Sánchez; el segundo, un formato de actualidad y debate con Lluís Guilera al frente, será el encargado de ocupar la noche de los sábados.

En el caso de 'Como Sapiens', varios reporteros recorren España para descubrir lugares y curiosidades gastronómicas, en un formato destinado a la franja del mediodía. Además, Televisión Española anunció el 3 de septiembre el fichaje de Leo Harlem como nuevo presentador de 'El paisano', en su quinta temporada, como sucesor de Jorge Cadaval. Ya el 10 de septiembre, podremos disfrutar del estreno de la décima temporada de 'Viaje al centro de la tele', con una entrega dedicada a Raffaella Carrà.

La entidad pública también ha confirmado ya la renovación de dos de sus concursos destacados en las últimas temporadas: 'Maestros de la costura', programa de moda que alcanza su cuarta edición; y 'Prodigios', talent show infantil que arrancaría su fase de casting este mismo mes de septiembre. Por supuesto, como parte de la temporada televisiva 2020-2021, La 1 incluirá su más que mítico formato culinario, 'MasterChef', que alcanza su novena edición, además de sus versiones 'MasterChef Junior 8' y 'MasterChef Celebrity 5'.

Este último, de hecho, ya ha comenzado a promocionarse en la cadena pública ante su inminente debut, por ahora sin fecha concreta. A ellos se unirá una nueva versión, 'MasterChef Senior', para mayores de 60 años, que se ha dado a conocer hace apenas unos días. Un único especial, con el objetivo de rendir un homenaje a la generación de personas mayores y que, además, servirá para testar el posible éxito de esta apuesta.

- 'Como Sapiens' (Sin fecha)

- 'El paisano' (5ª temporada, sin fecha)

- 'La hora de La 1' (7 de septiembre)

- 'La pr1mera pregunta' (Sin fecha)

- 'Maestros de la costura' (4ª edición, sin fecha)

- 'MasterChef 9' (Sin fecha)

- 'MasterChef Celebrity 5' (Sin fecha)

- 'MasterChef Junior 8' (Sin fecha)

- 'MasterChef Senior' (Sin fecha)

- 'Prodigios' (3ª edición, sin fecha)

- 'Viaje al centro de la tele' (10ª temporada, 10 de septiembre)

5 laSexta

Entre los formatos de la nueva temporada televisiva de laSexta, la cadena de Atresmedia incorporará dos nuevos programas, pendientes de fecha de estreno: 'Natural', donde Jalis de la Serna muestra las consecuencias de nuestro perjudicial estilo de vida; y 'Palo y astilla', presentado con Mamen Mendizábal, cuyo estreno en la cadena se canceló con la llegada del coronavirus, antes de que se optara por lanzarlo a través de Atresplayer Premium. En cuanto al primer formato veterano de la cadena que ya ha dado el pistoletazo de salida de la temporada, fue '[email protected]', cuya tercera temporada arrancó en la mañana del 31 de agosto, de nuevo conducido por Alfonso Arús.

Asimismo, 'Liarla Pardo' y 'El intermedio', programas consolidados de la cadena, también tienen marcadas en el calendario sus fechas de estreno: el 6 y 7 de septiembre, respectivamente. Formatos a los que se unirán la segunda edición del reality 'La isla', con Pedro García Aguado, tras dos años en el cajón; al igual que el mítico 'Salvados', cuya undécima temporada debutará seguramente este otoño, en la que Gonzo estará de nuevo al frente después de que Jordi Évole abandonara su papel como presentador la pasada temporada. Ya de cara a 2021, laSexta tiene previsto estrenar también nuevas entregas de 'Lo de Évole', como parte de su segunda temporada, tras el debut del formato el pasado mes de febrero.

- 'Aruseros' (3ª temporada, 31 de agosto)

- 'El intermedio' (7 de septiembre)

- 'La isla' (2ª edición, sin fecha)

- 'Liarla Pardo' (6 de septiembre)

- 'Lo de Évole' (2ª temporada, sin fecha)

- 'Natural' (Sin fecha)

- 'Palo y astilla' (Sin fecha)

- 'Salvados' (Sin fecha)

6 Neox

TheGrefg y Willyrex, coaches de 'Top Gamers Academy', en la presentación del talent show

La cadena juvenil de Atresmedia, Neox, cuenta esta nueva temporada con una apuesta por el mundo de los videojuegos pionera en televisión y que por fin se hará realidad: el reality y talent show 'Top Gamers Academy'. En este nuevo formato, único en todo el mundo, los concursantes han de demostrar sus habilidades con los videojuegos en galas semanales, en un programa que contara con un directo 24 horas. Jordi Cruz, mítico presentador de 'Art Attack', será el encargado de ponerse al frente del programa, que cuenta con los potentes fichajes de ElRubius, Willyrex y TheGrefg como coaches de los tres equipos que formarán los concursantes. Además, adaptado a la actualidad del exitoso sector de los videojuegos, el talent retransmitirá los torneos entre los 21 gamers seleccionados a través de la plataforma de streaming Twitch.

- 'Top Gamers Academy' (Sin fecha)

7 Telecinco

'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', 'La isla de las tentaciones 2' y 'Idol Kids'

Telecinco tiene ya un par de apuestas de la temporada 2020-2021, hasta el momento, con fecha de estreno establecida. La primera de ellas fue 'Mi casa es la tuya', que estrenó su décima temporada el viernes 4 de septiembre, con Lydia Lozano como primera invitada; mientras que la segunda es 'Idol Kids', talent show infantil que vio retrasada su emisión por el coronavirus, aterriza en la cadena principal de Mediaset el lunes 7 de septiembre, con Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne como miembros del jurado y Jesús Vázquez en el papel de presentador. Otro de los concursos que regresan a Telecinco es 'Got Talent España', con su sexta edición, cuyas audiciones se grabaron este verano bajo estrictas medidas de seguridad contra el Covid-19.

Tras el éxito arrollador de 'La última cena' en su primera edición, Telecinco ha apostado por una segunda temporada, cuya emisión sería este mismo otoño, aunque por el momento se desconoce la fecha de estreno. Además, la cadena de Mediaset recuperará otros dos de sus formatos: 'Volverte a ver', que suma ya su quinta temporada; y 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. Este segundo programa tiene pendientes de emisión dos temporadas, con participantes tan reconocidos como Amador Mohedano, Fani Carbajo, Terelu Campos o Sofía Suescun. Por supuesto, la temporada 2020-2021 de Telecinco también contará con el género de los realities, a pesar de la ausencia de 'Gran Hermano' en cualquiera de sus versiones. En esta ocasión, 'La isla de las tentaciones' tomará el relevo con su segunda temporada, tras convertirse en el fenómeno de la temporada anterior, al igual que podremos disfrutar de una nueva tanda de concursantes en 'Supervivientes 2021'.

- 'Got Talet España 6' (Sin fecha)

- 'Idol Kids' (7 de septiembre)

- 'La isla de las tentaciones 2' (Sin fecha)

- 'La última cena' (2ª edición, sin fecha)

- 'Mi casa es la tuya' (10ª temporada, 4 de septiembre)

- 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' (13ª y 14ª edición, sin fecha)

- 'Volverte a ver' (5ª temporada, sin fecha)

- 'Supervivientes 2021' (Sin fecha)

8 MiTele Plus

La casa de 'Sola/Solo' en las instalaciones de Mediaset

Más allá de los formatos y series de Mediaset previstos para sus distintas cadenas en la temporada 2020-2021, la compañía también sigue apostando por su plataforma online, MiTele Plus. En esta ocasión, contará con el estreno exclusivo de 'Sola/Solo', un reality totalmente nuevo y únicamente para el disfrute de los suscriptores de la plataforma de Mediaset. Un programa de producción propia en el que veremos a un personaje famoso vivirá durante 24 horas en una casa construida en las instalaciones de Mediaset España, donde estará bajo el "control" de los suscriptores de MiTele Plus, que emplearán la plataforma para, en principio, dar órdenes al celebrity en cuestión. Su primer participante, de hecho, se revelará en 'Sálvame tomate' el lunes 7 de septiembre, por lo que el estreno del reality podría ser inminente.

- 'Sola/Solo' (Sin fecha)

9 Movistar+

Los equipos de 'Late Motiv', 'La Resistencia' y 'LocoMundo' de Movistar+

Movistar+ continúa apostando por sus reconocidos formatos y, de hecho, muchos de ellos ya tienen fecha de estreno establecida de cara a la nueva temporada televisiva. 'La Script' será el programa encargado de inaugurar las nuevas emisiones el 10 de septiembre, mientras que los siguientes serán 'Dar cera, pulir #0', 'La resistencia' y 'Late Motiv', reconocidos programas de la plataforma de pago que volverán a emitirse a partir del lunes 14 de septiembre. 'Ilustres ignorantes' y 'LocoMundo' son otros dos de los formatos insignia de Movistar+ con los que la compañía volverá a contar en esta temporada: ambos comenzar su nuevo "curso" el próximo 15 de septiembre.

Completando la lista de regresos, el 16 de septiembre, llegará el turno de 'Cero en historia' y dos días después, arrancará la temporada para 'Sesiones Movistar+'. 'Scott y Milá' es otro de los programas que vuelven a la plataforma este otoño, en este caso con su tercera temporada, donde se tratarán temas como la familia, la empatía animal, la música y el baile. Además, con motivo de la pandemia global, Movistar+ incorporará el 17 de septiembre 'Miedo', formato dirigido por el periodista Jon Sistiaga que ahonda en el temor que han superado o al que han sucumbido los ciudadanos durante la crisis sanitaria. En el lado opuesto, el del humor, estaría pendiente la fecha de estreno del programa 'Caramelo', con Susi Caramelo, que tuvo que detener su grabación a finales de agosto a causa del positivo en Covid-19 de la presentadora y humorista.

- 'Caramelo' (Sin fecha)

- 'Cero en historia' (16 de septiembre)

- 'Dar cera, pulir #0' (14 de septiembre)

- 'Ilustres ignorantes' (15 de septiembre)

- 'La resistencia' (14 de septiembre)

- 'La Script' (10 de septiembre)

- 'Late Motiv' (14 de septiembre)

- 'Locomundo' (15 de septiembre)

- 'Miedo' (17 de septiembre)

- 'Scott y Milá' (Sin fecha)

- 'Sesiones Movistar+' (18 de septiembre)

10 TNT España

Esty Quesada (Soy Una Pringada) y Nuria Roca, protagonistas de 'Road Trip'

Nuria Roca y Soy Una Pringada volverán con la segunda temporada de 'Road Trip' a TNT España en la temporada 2020-2021. Gracias a este formato, en esta ocasión, ambas recorrerán las carreteras españolas tras viajar de Miami a Nueva York en la anterior edición. Dicho recorrido, por ahora desconocido, está previsto que se grabe en algún momento de lo que queda de 2020, para después estrenarse el próximo año. "Me ilusiona no saber a dónde iremos. En 'Road Trip' cada destino es una sorpresa y me gusta la idea de aparecer en cualquier parte. Confío mucho en el equipo", declaró Esty Quesada tras confirmarse la segunda temporada, mientras que Roca se mostró entusiasmada ante este nuevo viaje, en el que ambas protagonistas ya no serán un par de desconocidas, como ocurrió en la temporada inaugural.

- 'Road Trip' (2ª temporada, 2021)