Todos los estrenos de series internacionales de la temporada 2020/2021

La llegada de septiembre supone el inicio de una nueva temporada televisiva en la que las cadenas y plataformas de vídeo bajo demanda ofrecen a los espectadores estrenos y nuevas tandas de episodios de sus series y programas ya consolidados. Sin embargo, en esta ocasión, el lanzamiento de nuevos capítulos y ficciones se ha visto perjudicado por la crisis sanitaria que afecta a nivel mundial. De este modo, las dificultades para frenar la propagación de la Covid-19 ha provocado que muchas series de televisión no hayan podido iniciar el rodaje de sus nuevas tandas de episodios en las fechas habituales. Por este motivo, series como 'Anatomía de Grey', 'The Good Doctor' o 'Black-ish' tardarán unas semanas más en lanzar nuevo contenido.

No obstante, la industria televisiva sigue trabajando y se prepara para presentar sus novedades. En España, series como 'Los hombres de Paco, 'La Casa de Papel', 'Estoy vivo' o 'Merlí: Sapere Aude' se encuentran en pleno rendimiento rodando nuevos capítulos. Se espera que a este reinicio se sumen próximamente las producciones internacionales para que volvamos a disfrutar de todas nuestras series favoritas lo antes posible. Para que no pierdas detalle de las nuevas ficciones o temporadas que vienen, desde FormulaTV queremos recopilar los estrenos de series internacionales que, previsiblemente, llegarán en la temporada televisiva 2020/2021.

1 Estrenos de HBO

'El tercer día', 'We Are Who We Are' y 'The Undoing'

La temporada de HBO se presenta con varios estrenos interesantes. El que más llama la atención es el de 'We Are Who We Are', pues supone la primera incursión en la pequeña pantalla del cineasta italiano Luca Guadagnino, responsable del aclamado largometraje "Call Me by Your Name". La serie explora temas como el primer amor, la amistad o la identidad desde la mirada de dos niños americanos que viven en una base militar estadounidense que se ubica en Italia. 'The Undoing', miniserie protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, es otra de las novedades que podremos disfrutar a partir de finales de octubre. Asimismo, del creador de 'Utopía' llega a mediados de septiembre la miniserie 'El tercer día', una producción que cuenta con con Jude Law y Naomie Harris encarnado a dos visitantes de una misteriosa isla.

Aunque sin fecha de estreno exacta todavía, también se unirán al catálogo de HBO la ficción 'Industry', dirigida por Lena Dunham ('Girls') y que gira en torno a un grupo de veinteañeros ambiciosos que compiten por lograr un contrato permanente en uno de los bancos de inversión más importantes de Londres. Además, a lo largo de los próximos meses llegarán nuevas temporadas de series como 'Avenue 5', 'Succession', 'Barry' o 'Insecure'. También está pendiente la segunda temporada de 'Euphoria'. La ficción protagonizada por Zendaya no pudo comenzar el rodaje de los nuevos capítulos, que estaba previsto iniciarse un par de días después de que la industria quedara paralizada. No obstante, la propia actriz dejaba que caer la posibilidad de la que serie regresara con un episodio especial antes del lanzamiento de la segunda temporada.

- 'El tercer día' (15 septiembre)

- 'We Are Who We Are' (15 septiembre)

- 'The Undoing' (26 octubre)

- 'Industry' (Sin fecha)

- 'The Gilded Age' (Sin fecha)

- 'The Nevers' (Sin fecha)

- 'Mare of Easttown' (Sin fecha)

- 'Avenue 5' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Los Gemstone' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Insecure' (Temporada 5 - sin fecha)

- 'Betty' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Euphoria' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Succession' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Barry' (Temporada 3 - sin fecha)

2 Estrenos de Netflix

'Away', 'La maldición de Bly Manor' y 'Ratched'

Una temporada más, Netfix viene cargada de multitud de estrenos. La compañía sigue apostando por ampliar su catálogo a base de contenido original y exclusivo, una estrategia de la que ya forman parte producciones de éxito como 'House of Cards', 'Stranger Things', 'The Crown' o 'La Casa de Papel'. En la nueva temporada se sumarán series internacionales como 'Ratched', una historia de terror basada en la película "Alguien voló el nido del cuco" de 1975 y que cuenta con la actriz Sarah Paulson dando vida a la enfermera Mildred Ratched. También estará disponible 'Away', serie de ciencia ficción encabezada por Hilary Swank.

A principio de octubre llegará 'La maldición de Bly Manor', otro de los estrenos más esperados y que supone la continuación de la serie antológica de terror iniciada con 'La maldición de Hill House'. Un mes después estará disponible la ansiada cuarta temporada de 'The Crown'. Esta nueva tanda de episodios será la última entrega en la que participe Olivia Wilde que, a partir de la quinta temporada, le cederá el testigo del protagonismo a la actriz Imelda Staunton. Asimismo, antes de que finalice el año podremos ver la cuarta parte de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', que llega a su fin amenazando a Greendale con el mayor enemigo hasta el momento. Quedan pendientes las nuevas tandas de episodios de series como 'Stranger Things', 'Muñeca rusa', 'The Witcher' o 'Sex Education', entre otras, cuyos rodajes se vieron afectados por la crisis sanitaria y, por tanto, sus estrenos también se verán demorados.

- 'El joven Wallander' (3 septiembre)

- 'Away' (4 septiembre)

- 'Julie and the Phantoms' (10 septiembre)

- 'The Duchess' (11 septiembre)

- 'Dragon's Dogma' (17 septiembre)

- 'Ratched' (18 septiembre)

- 'Jurassic World: Campamento cretácico' (18 septiembre)

- 'The School Nurse Files' (25 septiembre)

- 'La maldición de Bly Manor' (9 octubre)

- 'The Crown' (Temporada 4 - 15 noviembre)

- 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' (Parte 4 - 2020)

- '(Des)encanto' (Parte 3 - 2020)

- 'Big Mouth' (Temporada 4 - 2020)

- 'Dear White People' (Temporada 4 - 2020)

- 'Selena: La serie' (Sin fecha)

- 'Bridgerton' (Sin fecha)

- 'Halston' (Sin fecha)

- 'Stranger Things' (Temporada 4 - sin fecha)

- 'La monja guerrera' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'You' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Sex Education' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'The Witcher' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'GLOW' (Temporada 4 - sin fecha)

- 'Ozark' (Temporada 4 - sin fecha)

- 'After Life' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Muñeca rusa' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Locke & Key' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Grace and Frankie' (Temporada 7 - sin fecha)

- 'Yo nunca' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Atípico' (Temporada 4 - sin fecha)

- 'El método Kominsky' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Dead to Me' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Gentefied' (Temporada 2 – sin fecha)

3 Estrenos Amazon Prime Video

'The Boys' y 'Utopía'

Amazon Prime Video inicia la nueva temporada televisiva con el estreno de una de sus grandes bazas, la segunda temporada de 'The Boys'. En los nuevos capítulos veremos a los protagonistas huyendo de la justicia, perseguidos por los Supers e intentando desesperadamente reagruparse y luchar contra Vought. También podremos disfrutar del estreno de 'Utopía', adaptación norteamericana de la serie inglesa homónima que se emitió entre los años 2013 y 2014 por el canal Channel 4. El actor John Cusack se meterá en la piel del doctor Kevin Christie, un carismático filántropo experto en medios de comunicación con una mente brillante para la biotecnología que quiere cambiar el mundo a través de la ciencia.

Igualmente, en los próximos meses llegarán nuevas tandas de episodios de series que ya se han ganado un hueco en la plataforma, como son los casos de 'Upload', 'Modern Love', 'Goliath' o 'Jack Ryan'. Además, Amazon tiene pendiente el estreno de series con gran expectación como 'El Señor de los Anillos' y 'La rueda del tiempo', que ya habían iniciado sus rodajes y tuvieron que parar por el coronavirus. También cuentan con la renovación 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Hunters' y 'Hanna', a la espera de poder comenzar con la producción de sus nuevas temporadas.

- 'The Boys' (Temporada 2 – 4 septiembre)

- 'Utopía' (Octubre en España)

- 'Small Axe' (2020)

- 'Invincible' (Sin fecha)

- 'Truth Seekers' (Sin fecha)

- 'Daisy Jones & The Six' (Sin fecha)

- 'Carnival Row' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Undone' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Jack Ryan' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Goliath' (Temporada 4 - sin fecha)

- 'Upload' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Modern Love' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Bosch' (Temporada 7 - sin fecha)

4 Estrenos Disney+

'Wandavision' y 'Elegidos para la gloria'

El otoño será la época en la que Disney+ añadirá algunas de sus series originales más esperadas. 'Elegidos para la gloria' será el primer estreno de la temporada, una serie que relata la historia de varios pilotos estadounidenses que son reclutados con el objetivo de convertirse en astronautas de la nave Mercury y participar en las pruebas de diferentes aeronaves experimentales. En lo que respecta a Marvel, todo apunta a que a antes de que finalice el año tendremos los estrenos de 'Wandavision' y 'The Falcon and the Winter Soldier'. Sin embargo, no será hasta 2021 cuando lleguen 'Loki' y 'Marvel's What If...?'. Disney+ también pondrá a disposición de sus usuarios la segunda temporada de 'The Mandalorian', que tendrá una mayor conexión con el resto del universo Star Wars.

- Elegidos para la gloria' (9 octubre)

- 'The Mandalorian' (Temporada 2 - otoño)

- 'The Falcon and the Winter Soldier' (otoño)

- 'Wandavision' (2020)

- 'Loki' (2021)

- 'Marvel's What If...?' (2021)

- 'High School Musical: El musical: La serie' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Diario de una futura presidenta' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Monsters at Work' (sin fecha)

- 'Star Wars: The Bad Batch' (sin fecha)

5 Estrenos Apple TV+

'Foundation' y 'The Morning Show'

Desde su lanzamiento en 2019, Apple TV+ ha ido aumentando poco a poco su catálogo de series originales. Sin duda alguna, su estreno más destacado de la próxima temporada es 'Foundation', serie basada en la colección de libros de ciencia ficción homónima creada por Isaac Asimov y que tendrá a Jared Harris y Lee Pace interpretando los roles protagonistas. 'Masters of the Air', producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, es otra de las grandes producciones que la plataforma tiene pendiente de estreno.

'The Morning Show', su gran éxito de la temporada anterior, seguirá presente con el estreno de la segunda tanda de episodios. Aunque todavía no se ha comunicado la fecha exacta de su estreno porque su rodaje tuvo que ser paralizado como el de muchas otras producciones, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon volverán a encarnar a Alex Levy y Bradley Jackson, respectivamente. A lo largo de la temporada, también veremos nuevos episodios de 'See', 'Servant' o 'Dickinson', entre otras.

- 'Foundation' (2021)

- 'See' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Dickinson' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'The Morning Show' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Truth Be Told' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Para toda la humanidad' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Servant' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Mythic Quest' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Ted Lasso' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Central Park' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Home Before Dark' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Trying' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Masters of the Air' (Sin fecha)

- 'Shantaram' (Sin fecha)

- 'Severance' (Sin fecha)

6 Estrenos ABC

'Anatomía de Grey', 'The Good Doctor' y 'Estación 19'

Entre los estrenos de ABC destaca el thriller 'Big Sky', que sigue a varios detectives privados en la búsqueda de dos hermanas secuestradas por un camionero, historia que abre un camino repleto de misteriosas desapariciones. Además, el terreno de la comedia estará cubierto con la llegada de 'Call Your Mother', una serie que relata la historia de una madre con el síndrome del nido vacío y que decide reincorporarse a la vida de sus hijos para que vena lo importante y necesaria que sigue siendo para ellos. En septiembre tendrían que llegar las nuevas temporadas de 'The Good Doctor', 'Los Goldberg', 'Estación 19' o la mítica 'Anatomía de Grey', sin embargo, las dificultades para iniciar los rodajes por culpa de la pandemia han hecho que tengamos que esperar un poco más para saber cómo continúan sus historias. Todavía se desconoce el día exacto en el que regresarán, pero se espera que lo hagan a lo largo de otoño.

- 'Anatomía de Grey' (Temporada 17 - otoño)

- 'Station 19' (Temporada 4 - otoño)

- 'The Good Doctor' (Temporada 4 - otoño)

- 'The Goldbergs' (Temporada 8 - otoño)

- 'Black-is' (Temporada 7 - otoño)

- 'The Conners' (Temporada 3 - otoño)

- 'Stumptown' (Temporada 2 - otoño)

- 'A Million Little Things' (Temporada 3 - otoño)

- 'The Rookie' (Temporada 3 - otoño)

- 'Big Sky' (2020)

- 'Call Your Mother' (2021)

7 Estrenos NBC

'The Kenan Show'

Los planes de estreno de NBC de cara a la próxima temporada se vieron mermados por la pandemia, provocando un retraso de un mes y medio en algunas series que tenían previsto su estreno en la última quincena de septiembre. Así pues, producciones como 'This Is Us', 'The Blacklist' o 'Superstore' tardarán un poco más de lo habitual en estrenar sus nuevas temporadas, aunque lo harán antes de que acabe el año. Por el contrario, las nuevas tandas de episodios de 'Brooklyn Nine-Nine', 'Chicas buenas', 'Manifest', 'New Amsterdam' y 'La extraordinaria playlist de Zoey' han quedado relegados hasta 2021.

En lo que respecta a nuevas producciones, destaca la llegada de 'Connecting', una serie que narra las historias de un grupo de amigos que se mantienen conectados a través de Internet para mantenerse cerca unos de otros en los tiempos extraordinarios provocados por la pandemia. Igualmente, a pesar de no tener una fecha exacta de estreno, se espera que en los primeros meses de 2021 salgan a la luz series como 'Law & Order: Organized Crime', un nuevo spin-off de la ya clásica franquicia de 'Ley y Orden' o 'The Kenan Show', serie familiar encabezada por el cómico Kenan Thompson, que luchará por ser el mejor padre posible para sus hijas mientras desarrolla una intensa actividad laboral.

- 'Connecting' (1 octubre)

- 'Superstore' (Temporada 6 - 22 octubre)

- 'This Is Us' (Temporada 5 – 10 noviembre)

- 'Chicago Med' (Temporada 6 – 11 noviembre)

- 'Chicago Fire' (Temporada 9 – 11 noviembre)

- 'Chicago P.D.' (Temporada 8 – 11 noviembre)

- 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' (Temporada 22 - 12 noviembre)

- 'The Blacklist' (Temporada 7 – 13 noviembre)

- 'Brooklyn Nine-Nine' (Temporada 8 - 2021)

- 'Chicas buenas' (Temporada 4 - 2021)

- 'Manifest' (Temporada 3 - 2021)

- 'New Amsterdam' (Temporada 3 - 2021)

- 'La extraordinaria playlist de Zoey' (Temporada 2 - 2021)

- 'Law & Order: Organized Crime' (2021)

- 'The Kenan Show' (2021)

- 'Mr. Mayor' (2021)

- 'Debris' (Sin fecha)

- 'True Story' (Sin fecha)

- 'Young Rock' (Sin fecha)

8 Estrenos CBS y CBS All Access

'The Stand' y 'The Good Fight'

La nueva temporada de CBS contará con el estreno de 'Clarice', ficción protagonizada por Rebecca Breeds y que indagará en la vida de la agente del FBI Clarice Starling, mostrándonos el lado hasta ahora desconocido del conocido personaje de "El silencio de los corderos". La cadena también apuesta por la comedia con el estreno de 'B Positive', encabezada por Thomas Middleditch y Annaleigh Ashford y que se centra en la amistad de Drew y Gina. Además, a CBS All Access llega el externo de 'The Stand', ficción basada en la novela de Stephen King titulada "Apocalipsis" y que cuenta con la actriz Whoopi Goldberg y con el actor Alexander Skarsgard liderando el reparto. La serie se ambienta en un mundo postapocalíptico en el que los supervivientes han quedado divididos en facciones enfrentadas. Asimismo, el servicio de streaming seguirá contando con 'The Good Fight', que alcanza su quinta temporada.

- 'The Stand' (17 de septiembre)

- 'B Positive' (Sin fecha)

- 'Clarice' (Sin fecha)

- 'The Equalizer' (Sin fecha)

- 'The Good Fight' (Temporada 5 - sin fecha)

- 'The Neighborhood' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Bob Hearts Abishola' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'NCIS' (Temporada 18 - sin fecha)

- NCIS: Los Angeles (Temporada 12 - sin fecha)

- NCIS: New Orleans (Temporada 7 - sin fecha)

- 'Young Sheldon' (Temporada 4 - sin fecha)

- 'Mom' (Temporada 8 - sin fecha)

- 'Evil' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'MacGyver' (Temporada 5 - sin fecha)

- 'Magnum, PI' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Blue Bloods' (Temporada 11 - sin fecha)

- 'The Unicorn' (Temporada 2 - sin fecha)

9 Estrenos FOX

'Filthy Rich' y 'NEXT'

La cadena FOX se caracteriza por incluir en su parrilla todo tipo de contenido que abarcan una gran variedad de géneros como el thriller, el drama, la comedia y la animación. Entre las novedades que presenta nos encontramos con 'Filthy Rich', drama protagonizado por Kim Cattrall y que gira en torno a la vida de Margaret, una mujer que se hace cargo del negocio familiar tras la muerte de su marido al mismo tiempo que se enfrenta a la aparición de tres hijos ilegítimos de su esposo y que reclaman parte de la herencia. Además, podremos disfrutar con 'NeXt', serie que muestra las aventuras de un grupo de agentes especiales que tienen que frenar la amenaza de una potente inteligencia artificial. En el ámbito de la animación, la comedia 'The Great North' se sumará a series míticas como 'Los Simpson' o 'Padre de familia', que vuelven con nuevos episodios.

- 'Filthy Rich' (21 septiembre)

- 'Los Simpson' (Temporada 32 - 27 septiembre)

- 'Bless the Hearts' (Temporada 2 - 27 septiembre)

- 'Bob's Burgers' (Temporada 11 - 27 septiembre)

- 'Padre de familia' (Temporada 19 - 27 septiembre)

- 'NeXt' (6 octubre)

- 'Duncanville' (Temporada 2 - 2021)

- '9-1-1' (Temporada 4 - Sin fecha)

- '9-1-1: Lone Star' (Temporada 2 - Sin fecha)

- 'Last Man Standing' (Temporada 9 - Sin fecha)

- 'Prodigal Son' (Temporada 2 - Sin fecha)

- 'Call Me Kat' (Sin fecha)

- 'The Great North' (Sin fecha)

- 'Housebroken' (Sin fecha)

10 Estrenos The CW

'Supernatural' y 'Walker'

La cadena The CW seguirá siendo fiel a su seña de identidad con el estreno de nuevas temporadas y series de ciencia ficción y superhéroes. Una de las vueltas más esperadas es la de 'Sobrenatural', que tiene pendiente la recta final de su decimoquinta temporada. También volveremos a ver nuevas tandas de episodios de 'The Flash', 'Riverdale', 'Batwoman', 'Charmed' o 'Nancy Drew', entre otras. Entre las novedades, destaca 'Walker', reinvención de la mítica 'Walker Texas Ranger' que contará con Jared Padalecki como protagonista. Asimismo, tendremos una nueva historia de Superman de la mano de 'Superman & Lois', que mostrará el lado más familiar de Clark Kent en su regreso a Smallville junto a su mujer e hijos.

- 'Sobrenatural' (Final temporada 15 – 8 octubre)

- 'The Outpost' (Temporada 3 - 2020)

- 'Pandora' (Temporada 2 – 2020)

- 'Walker' (2021)

- 'Superman & Lois' (2021)

- 'The Flash' (Temporada 7 - 2021)

- 'Riverdale' (Temporada 5 - 2021)

- 'Black Lightning' (Temporada 4 - 2021)

- 'Legends of Tomorrow' (Temporada 6 - 2021)

- 'Supergirl' (Temporada 6 - 2021)

- 'Nancy Drew' (Temporada 2 - 2021)

- 'Legacies' (Temporada 3 - 2021)

- 'Batwoman' (Temporada 2– 2021)

- 'Charmed' (Temporada 3 – 2021)

- 'Kung Fu' (2021)

- 'The Republic of Sarah' (2021)

11 Estrenos AMC

'The Walking Dead: World Beyond' y 'The Walking Dead'

El universo 'The Walking Dead' sigue siendo la gran apuesta de la cadena AMC. El parón provocado por la COVID-19 hizo que los espectadores se quedaran sin conocer el desenlace de la décima temporada de la serie original basada en los cómics de Robert Kirkman, un final en el que se producirá el reencuentro entre Negan y Daryl, que tendrán que unir fuerzas por el bien común. Además, para paliar la espera de la undécima temporada, que se retrasa hasta finales de 2021, 'The Walking Dead' lanzará seis episodios adicionales que se podrán ver a comienzos del próximo año.

La franquicia aumentará con el estreno de 'The Walking Dead: World Beyond', el segundo spin-off que nos mostrará la historia de varios jóvenes que nacieron y crecieron con el mundo ya asolado por los caminantes. Tampoco faltarán los capítulos de la nueva temporada de 'Fear The Walking Dead', que ha retrasado ligeramente su estreno. La sexta temporada mostrarán una historia más oscura y dará respuesta al destino de uno de sus protagonistas, cuya vida quedó pendiente de un hilo.

- 'The Walking Dead' (10x16 – 4 octubre)

- 'The Walking Dead: World Beyond' (4 octubre)

- 'Fear the Walking Dead' (Temporada 6 - 11 de octubre)

- 'Better Call Saul' (Temporada 6 - 2021)

12 Estrenos Hulu

'Pen1s' y 'Woke'

El servicio de streaming Hulu también presenta un listado de novedades formado por varias series de contenido original. Uno de sus estrenos confirmados y que estará disponible a partir de la segunda semana de septiembre es 'Woke', una ficción protagonizada por Lamorne Morrisy basada en la vida del dibujante Keith Night, cuyo protagonista tendrá que replantearse cómo gestiona su inminente éxito tras presenciar un suceso que cambia su perspectiva social. Tampoco faltarán nuevas temporadas de algunas de sus series que ya han demostrado una gran aceptación por parte del público, como 'The Handmaid's Tale', la aclamada ficción protagonizada por Elisabeth Moss que llegará en 2021 con su cuarta temporada.

- 'Woke' (9 de septiembre)

- 'PEN15' (18 de septiembre)

- 'The Handmaid's Tale' (Temporada 4 - 2021)

- 'Y: The Last Man' (sin fecha)

- 'The Old Man' (sin fecha)

- 'A Teacher' (sin fecha)

- 'The Dropout' (sin fecha)

- 'Ramy' (Temporada 3 - sin fecha)

- 'Solar Opposites' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Love, Victor' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'The Great' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Shrill' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Dollface' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Wu-Tang: An American Saga' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Crossing Swords' (Temporada 2 - sin fecha)

- 'Nine Perfect Strangers' (sin fecha)