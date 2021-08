El 30 de julio de 2021, una parte del equipo de 'Socialité' se desplazó hasta Navalacruz, el pueblo de Iker Casillas, para realizar un reportaje sobre el exfutbolista que se emitió al día siguiente en el formato presentado por María Patiño. La visita de la reportera Silvia Álamo y el cámara no pareció ser bien recibida por parte del madrileño y lo cierto es que se acabó dando un encontronazo de lo más desagradable.

Silvia Álamo e Iker Casillas en 'Socialité'

"Fuimos Alejandro y yo a comer al restaurante de Iker Casillas porque hay solo dos restaurantes en el pueblo. Entonces pasó Iker con su coche y se me quedó mirando fijamente a lo que yo le dije: '¿No puedo comer tampoco en tu bar?' y ahí empezaron los reproches", narraba la reportera de 'Socialité' a la presentadora del programa, que se mostraba muy preocupada por lo que ocurrió.

"Me dijo que tuviéramos cuidado con la gente del pueblo. Insultos, amenazas...", añadía la joven periodista. "Me meto en el coche, descargo la tensión y rompo a llorar. En cuanto termina el directo, tuvimos que salir corriendo porque en cuanto concluyó el programa la gente iba a por nosotros", aseguraba Álamo, tras visualizar cómo vecinos del pueblo le tiraron una bandeja de camarero, que no llegó a darle.

El directo de Casillas

Otra de las situaciones que han denunciado los dos trabajadores del programa de Telecinco fue que Iker Casillas no dejara de emitir en directo lo que estaba ocurriendo desde sus redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que ciertas personas gritaban: "¡Que se la lleve por delante!", cuando pasó un coche al lado de Álamo. Además, María Patiño también ha señalado que Gerard Piqué escribió "qué guapo el directo Iker, estoy disfrutando mucho", mofándose del ataque que estaban recibiendo los compañeros de Telecinco mientras hacían su trabajo.