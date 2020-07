Sofía Suescun aporta nuevos datos sobre el robo en su casa: "Se llevaron fotos subidas de tono"

Mientras Sofía Suescun y Kiko Jiménez disfrutaban de unas vacaciones en Ibiza, unos ladrones aprovecharon para entrar en su casa y robar tanto objetos como dinero en efectivo. Suescun ha hablado ya en varias ocasiones de lo ocurrido desde entonces, narrando cómo se sintió al llegar a su hogar y verlo todo como si hubiese pasado un tornado.

La tarde del lunes 13 de julio, participó en 'Sálvame' para aportar nuevos datos. Suescun estaba muy sonriente y confirmó sentirse "mucho más tranquila", tras unos días sin sentir hambre ni poder dormir. Aun así, estaba orgullosa de poder aportar nuevos datos de los que prometía que eran "muy buenas noticias".

"He recuperado parte de lo que me robaron, los chicos ya están más que identificados", afirmaba la afectada quien catalogaba como "impecable" el trabajo de la Guardia Civil: "Los han identificado en tiempo récord". Kiko Hernández, que presentaba esa entrega del programa de Telecinco, le preguntó si le había llamado la atención que le hubiesen robado, a lo que ella respondió afirmativamente.

"No me avergüenzo"

"Me consta que me han robado fotografías subidas de tono, bastantes pen-drives. Tampoco es que me importe, no se puede hacer nada ante ello, es lo que hay y no me avergüenzo", asegura Suescun, quien añade que se ha recuperado solo una parte de todo lo robado "porque los ladrones que entraron se lo repartieron". Sin embargo, Hernández quiso recuperar el tema de las fotos y criticó que "hoy en día hay un vertedero que se llama Internet". Además, lamenta que cualquiera puede pensar: "Ah, ¿que me vas a mandar a la policía? Lo cuelgo en cuatro redes sociales y eso no lo para ni Dios".