La noche del martes 13 de abril, Carlos Sobera volvió a ponerse al frente de 'Supervivientes: Tierra de nadie' tras el estreno de 'Supervivientes 2021'. Una gala en la que el programa "liberó" a uno de los cuatro nominados que surgieron en el debut de la edición, Marta de Lola, Tom Brusse, Olga Moreno y Gianmarco Onestini, quien finalmente resultó ser el concursante salvado.

Los nominados de 'Supervivientes 2021' se enfrentan a la ceremonia de salvación

"Obviamente, no me gustaría ser la primera expulsada", declaraba Lola, cuando Lara Álvarez quiso conocer su opinión en caso de convertirse en la primera eliminada. "Si me tengo que ir, tampoco me voy a morir, la vida sigue, pero después de pescar y ganar hoy la recompensa, me veo más fuerte y me encantaría quedarme", añadió la concursante, antes de que llegara el turno a Gianmarco. "Ahora estoy muy nervioso, pero espero quedarme porque tengo muchísimas ganas y estoy muy positivo", declaró el italiano, sonriente.

Los dos concursantes, junto a Tom y Olga, debían mantenerse sentados bajo unos cubos de los que caía barro, en caso de seguir nominado, mientras que el salvado se dio un baño de agua fresca. Una suerte que corrió finalmente Gianmarco, para entusiasmo del italiano, que casi rompe las cuerdas que lo mantenían quieto en su asiento para manifestar abiertamente su alegría. "Gracias a mis Gianmarquistas y a toda la gente que me apoya", declaró Onestini, entusiasmado al librarse de la nominación.

¿Quién será el primer expulsado?

"Tengo el corazón a mil, pero estoy muy contento", añadió Gianmarco agradecido con "todos aquellos que me están apoyando en cada batalla". Su salvación supone así el hecho de que la decisión final se dará entre Lola, Tom y Olga, en un enfrentamiento que queda en manos de la audiencia y cuyo resultado es una incógnita a ojos de muchos. Una carrera por la salvación en la que cada uno de sus tres defensores, presentes en plató, que apostaban por la salvación de su respectivo compañero de cara a la gala del jueves.