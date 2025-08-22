Por Sandra Alcaide Barrón |

Sonsoles Ónega prepara su regreso a ' Y ahora, Sonsoles ' para septiembre,en las que el programa está siendo presentado por Pepa Romero. Mientras tanto, la comunicadora ha promocionadodel magacín con un vídeo junto a Roberto Brasero y algunos colaboradores del programa

Durante este parón estival, El Mundo ha publicado una entrevista a Sonsoles Ónega en la que se pronuncia sobre diversos temas interesantes como la competencia o la presión de mantener el liderazgo. En primer lugar, la presentadora confesaba haber sentido pena por el final de 'La familia de la tele': "En la tele, dicen que funciona un proyecto de cada diez. No lo sé. Lo hemos observado con atención, lo hemos seguido con interés y hemos asistido a su fin con la pena que provoca el fin de cualquier proyecto".

Inés Hernand, Lydia Lozano y Aitor Albizua en 'La familia de la tele'

"Esto es así y me da igual si estamos hablando de Televisión Española, de La Fábrica de la Tele o de 'La familia de la tele'. Detrás de cada programa hay compañeros y en cada compañero seguro que tienes un amigo, un conocido o alguien al que le expresas la tristeza de que los proyectos se acaben", añadía.