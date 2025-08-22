Programa relacionado
Durante este parón estival, El Mundo ha publicado una entrevista a Sonsoles Ónega en la que se pronuncia sobre diversos temas interesantes como la competencia o la presión de mantener el liderazgo. En primer lugar, la presentadora confesaba haber sentido pena por el final de 'La familia de la tele': "En la tele, dicen que funciona un proyecto de cada diez. No lo sé. Lo hemos observado con atención, lo hemos seguido con interés y hemos asistido a su fin con la pena que provoca el fin de cualquier proyecto".
Inés Hernand, Lydia Lozano y Aitor Albizua en 'La familia de la tele'
"Esto es así y me da igual si estamos hablando de Televisión Española, de La Fábrica de la Tele o de 'La familia de la tele'. Detrás de cada programa hay compañeros y en cada compañero seguro que tienes un amigo, un conocido o alguien al que le expresas la tristeza de que los proyectos se acaben", añadía.
Por otra parte, Sonsoles Ónega también se confesaba sobre qué sentimientos le provocaba ser líder con 'Y ahora, Sonsoles'. "Mantener el liderato, que es una palabra que tampoco te creas que me emociona, genera mucha más presión y tensión que ser segundo o tercero... Pero hemos venido aquí a no defraudar a mis jefes y a los espectadores, naturalmente. A no defraudar en general, que es una de las sensaciones más terribles contra las que lucho cada mañana. No defraudarás. Es terrible, es un mandamiento", declaraba.
Pepa Romero, presentando 'YAS verano'
Además, la periodista también era preguntada por si tenía algún tipo de limitación o carencia en el programa: "No tengo ninguna pega". "Todo lo contrario, el despliegue de medios en Atresmedia es envidiable. Tanto, que hay veces que no he sabido ni qué hacer con ello. Cuando me dicen que pida es que no sé qué pedir, es tremendo".
Sin embargo, Sonsoles Ónega confesaba una espinita que tiene con 'Y ahora, Sonsoles: "He estado peleando por un minuto de cultura". Aunque también reconoce que "al final te das cuenta de que en 180 minutos, que es lo que tenemos, puedes colocar muchos mensajes que no necesariamente van identificados como cultura".