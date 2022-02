Desde queRosa Benito abandonara 'Sálvame' en 2016, ella y Jorge Javier Vázquez no habían vuelto a compartir plató de televisión. El presentador tomó asiento en la mesa de 'Ya son las ocho' para reencontrarse con la alicantina después de tanto tiempo. Como era de esperar, el tema estrella fue la situación del clan Mohedano y Rocío Carrasco. Después de que Gloria Camila calificara a Fidel Albiac como el "maestro" de su hermana, los colaboradores analizaron la figura del marido de Carrasco.

Sonsoles Ónega y Jorge Javier Vázquez, en 'Ya son las ocho'

La polémica se generó media hora después del comienzo del espacio y fue a consecuencia del supuesto apodo que Albiac habría puesto a Gloria Camila y José Fernando: "Los inmigrantes". Antes de recordar las declaraciones en vídeo, el presentador del formato de La Fábrica de la Tele narró la reacción de Albiac cuando escuchó las acusaciones: "Me fui para otro edificio. [...] Tenían puesto 'Ya son las ocho' y estaba Fidel", comenzó exponiendo y refiriéndose a la reunión previa a la emisión en directo de 'Montealto. Regreso a la casa'.

"Mirando a cámara dice: 'Eso es mentira', y con la idea de que aquí ya hay alguien que está manejando...", reiteró Jorge Javier, refiriéndose a la situación. Cuando se apresuró a describir la reacción más detalladamente, rompió una lanza a favor de Fidel: "Lo vi como cuando alguien dice una mentira de ti y es tan mentira que ni te inmutas", sentenció. Asimismo, dejó entrever que le hubiera gustado saber en qué momento se dijo e incluso su intencionalidad.

Inmediatamente, Sonsoles Ónega le frenaba en seco: "Hay cosas que no se pueden decir, Jorge... ¡No me fastidies! Es que si no esto es la guerra", interrumpía. Rosa Benito apoyaba las palabras de la presentadora del programa de Unicorn Content y el catalán comenzaba a recular. Acto seguido, se apresuró a reiterar: "El problema es que no me lo creo". Fue entonces cuando se dio paso al polémico clip de vídeo.

El "jardín" de Jorge Javier Vázquez

A sabiendas de que sus palabras habían generado una gran polémica, Jorge Javier Vázquez volvía a sacar el tema después de publicidad: "Perdóname, vamos a aclarar lo de inmigrantes, que es importante", comenzó aseverando. Totalmente condenable el desprecio [...] en cualquier momento. Habría que saber el contexto, yo no lo sé". La presentadora y la colaboradora volvían a afirmar que era "injustificable", independientemente de la situación en la que puedan pronunciarse esas palabras.

Vázquez no paró de poner distancia y asegurar no estar justificando esas supuestas palabras: "Yo no lo he oído", volvió a confirmar. Sin embargo, vio pertinente diferenciar que se haya podido hablar así de ellos en una "conversación" concreta, mientras que sería muy diferente "llamarlo continuamente" y "referirse a ellos" de esa manera. "Se queda como muy en el aire. [...] Evidentemente, si lo ha dicho de forma despectiva, no", concluyó.